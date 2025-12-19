Susan Boyle 'počaščena' zaradi igralčeve pohvale

Susan Boyle je bila počaščena nad besedami igralca Timothéeja Chalameta , ki jo je opisal kot eno od petih najljubših Britank in Britancev. "Upala si je sanjati bolj kot kdorkoli od nas," je Chalamet dejal med promocijo svojega novega filma Marty Supreme .

Boyle je svetovno slavo doživela v britanski različici oddaje Britanija ima talent. Žirante - Simona Cowella, Amando Holden in Piersa Morgana - je navdušila z izvedbo pesmi I dreamed a dream.

"Tisti prvi dnevi so bili res nekaj posebnega. In vedeti, da ti je ta trenutek vsa ta leta nekaj pomenil, me resnično navdaja s skromnostjo. Vsi moramo nekje začeti - s sanjami ali kančkom upanja, mar ne? Vsi bi si morali dovoliti sanjati," je v odgovor na igralčeve besede pevka zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Chalametu je ob tem zaželela obilico uspeha pri uresničevanju njegovih sanj. "Hvala za tvojo prijaznost in za to, da se tako lepo spominjaš tistega trenutka," je še dodala.

Pevska senzacija je maja letos po daljšem premoru z objavo fotografije iz studia namignila, da pripravlja nove glasbene projekte. Po aprilu 2022, ko je doživela možgansko kap, je namreč težje govorila in pela.

Poleg Boyle je Chalamet med peterico svojih najljubših Otočanov naštel še dirkača Formule 1 Lewisa Hamiltona, zakonca Davida in Victorio Beckham ter raperja Fakeminka.