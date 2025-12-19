Naslovnica
Susan Boyle 'počaščena' zaradi igralčeve pohvale

London, 19. 12. 2025 08.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R. M.
Susan Boyle je ena najljubših Otočan Timotheeja Chalameta.

Igralec Timothée Chalamet je britansko pevko Susan Boyle označil za eno od svojih petih najljubših Otočanov. Njegovo izjavo je zaznala tudi pevka in bila zaradi njegovih besed "počaščena". "Vedeti, da ti je ta trenutek vsa ta leta nekaj pomenil, me resnično navdaja s skromnostjo," je komentirala pevka.

Susan Boyle je bila počaščena nad besedami igralca Timothéeja Chalameta, ki jo je opisal kot eno od petih najljubših Britank in Britancev. "Upala si je sanjati bolj kot kdorkoli od nas," je Chalamet dejal med promocijo svojega novega filma Marty Supreme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boyle je svetovno slavo doživela v britanski različici oddaje Britanija ima talent. Žirante - Simona Cowella, Amando Holden in Piersa Morgana - je navdušila z izvedbo pesmi I dreamed a dream.

"Tisti prvi dnevi so bili res nekaj posebnega. In vedeti, da ti je ta trenutek vsa ta leta nekaj pomenil, me resnično navdaja s skromnostjo. Vsi moramo nekje začeti - s sanjami ali kančkom upanja, mar ne? Vsi bi si morali dovoliti sanjati," je v odgovor na igralčeve besede pevka zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Chalametu je ob tem zaželela obilico uspeha pri uresničevanju njegovih sanj. "Hvala za tvojo prijaznost in za to, da se tako lepo spominjaš tistega trenutka," je še dodala.

Pevska senzacija je maja letos po daljšem premoru z objavo fotografije iz studia namignila, da pripravlja nove glasbene projekte. Po aprilu 2022, ko je doživela možgansko kap, je namreč težje govorila in pela.

Poleg Boyle je Chalamet med peterico svojih najljubših Otočanov naštel še dirkača Formule 1 Lewisa Hamiltona, zakonca Davida in Victorio Beckham ter raperja Fakeminka.

susan boyle Timothée Chalamet

'Biancin končni cilj je samoizražanje'

