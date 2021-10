Susan Sarandon o razmerju z Davidom Bowiejem: Razčistila sva najin odnos

"Imela sem srečo, ker me je David pred smrtjo ponovno poiskal in sva se znova zbližala. V stikih sva bila zadnjih nekaj mesecev," je dejala Susan. "Pogovarjala sva se in razčistila stvari, ki jih je bilo treba še razjasniti," je še dodala zvezdnica, ki je po koncu njune zveze spoznala igralca Tima Robbinsa , s katerim ima dva sinova.

Susan Sarandon in David Bowie sta se spoznala leta 1983, ko sta skupaj zaigrala v filmu Lakota po krvi . Takrat sta se začela na skrivaj sestajati. Zveza se je končala z nekaj zamerami, 75-letna dobitnica oskarja pa je pred kratkim razkrila, da sta s pevcem pred njegovo smrtjo uspela razčistiti svoj odnos.

Susan Sarandon in David Bowie

Susan in David sta se zadnjič srečala decembra 2015, mesec dni pozneje pa je Bowie umrl za rakom jeter. Igralka pravi, da je imela srečo, da sta se lahko še zadnjič videla. Takrat ji je zaupal, da je hudo bolan. Zvezdnika sta se zadnjič slišala teden dni pred Davidovo smrtjo, a pogovora se Susan spominja bolj slabo.

"Rada imam njegovo ženo Iman, s katero sta si bila tako podobna. Ona mu je bila več kot očitno namenjena in še vedno sva v stikih," je dejala zvezdnica o Bowiejevi ženi, supermodelu Iman , s katero se je David poročil leta 1992.

75-letnica je v tistem času obiskala grški otok Lesbos, ki se je soočal z migrantsko krizo. Ker pa je imela težave s spanjem, je vzela uspavalo in celoten pogovor z Bowiejem je v njenem spominu bolj meglen: "Nisem mogla zaspati, zato sem vzela precej močno uspavalo. Sanjala sem, da me je poklical David, pozneje pa sem šla na telefon preverit, ali me je res poklical. Imela sem njegov klic, a pogovora se nisem spomnila," je priznala zvezdnica.

"Umrl je teden dni pozneje in še danes je to zame zelo frustrirajoče. Tistega dne, ko je David umrl, je bila v New Yorku dvojna mavrica," se je še spomnila Susan, ki je od leta 2015, ko se je razšla s filmarjem Jonathanom Bricklinom, samska.

Avgusta je v intervjuju s tabloidom People dejala, da še vedno upa, da bo ponovno našla ljubezen, a je zadovoljna s svojim življenjem takšnim, kot je.