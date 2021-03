Susan Sarandon: Želim nekoga, ki je bil cepljen proti covidu-19

Susan Sarandon , ki je trenutno samska, je priznala, da se je pripravljena znova podati v svet zmenkov in poiskati svežo ljubezen. V nedavnem spletnem pogovoru v sklopu oddaje Divorced not Dead , ki se dotika življenja po ločitvi ter govori o ljubezni in razmerjih, je tudi sama razkrila nekaj podrobnosti iz svojega zasebnega življenja.

Zvezdnica filma Thelma & Louise je na vprašanje, kaj išče pri bodočem partnerju, odgovorila, da ima v glavi samo eno pomembno podrobnost: to, da je bil cepljen proti covidu-19.

V šali je dejala:"Potrebujem nekoga, ki je bil cepljen proti covidu. Vseeno je, ali je moški ali ženska. Odprta sem tudi za vse starosti, vse barve kože. Vse to so zame samo malenkosti in detajli."Dodala je še, da je zanjo pomembno tudi to, da je oseba, ki bo z njo v zvezi, zelo avanturistična. Seveda pa ne išče nekoga, s komer bi zasnovala družino, saj ima sama že štiri odrasle otroke.

Z režiserjemFrancom Amurrijemima 35-letno hčerkoEvo, z igralcem Timom Robbinsom tudi sinove Jacka, Henryja inMilesa. Kljub temu pa si želi starost preživeti z osebo, ki čuti strast do svojega poklica:"Lahko je osnovnošolski učitelj, lahko pisatelj, uspešen ali ne. Rada bi našla nekoga, ki se ne bo čutil ogroženega zaradi ljudi, ki me na cesti ustavljajo in mi izkazujejo spoštovanje in ljubezen."