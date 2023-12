Susan Sarandon se je opravičila za protijudovsko opazko: Grozna napaka

Igralka Susan Sarandon čuti globoko obžalovanje, ker je prizadela ljudi s svojim kontroverznim komentarjem o Judih na nedavnem propalestinskem shodu v New Yorku. Oskarjevka se je po 17. novembru, ko je v javnosti izustila neprimerno opazko, soočila s številnimi kritikami, kot je navedla v nedavni izjavi za javnost, pa je bila to grozna napaka, ki jo je storila.

Zvezdnica Susan Sarandon se je opravičila, po tem, ko je zaradi njenega kontroverznega komentarja na propalestinskem shodu prejšnji mesec bila deležna številnih kritik, zapustila pa jo je celo njena agencija za talente. 77-letna igralka in aktivistka je na Instagramu objavila izjavo, v kateri se je opravičila za komentar, ki ga je dala na shodu 17. novembra v New Yorku. Zvezdnica je takrat dejala, da so ameriški Judje izkusili, kako je biti musliman v Združenih državah.

icon-expand Susan Sarandon je na nedavnem popalestinskem shodu uporabila neprimerne komentarje. FOTO: Profimedia

"Pred kratkim sem se udeležila shoda skupaj z raznoliko skupino aktivistov, ki so želeli poudariti nujno humanitarno krizo v Gazi in pozvali k prekinitvi ognja. Nisem nameravala govoriti, ampak so me povabili, naj stopim na oder in povem nekaj besed," so besede, s katerim je izjavo za javnost začela Sarandon.

"Z namenom, da izrazim svojo zaskrbljenost zaradi porasta zločinov iz sovraštva, sem rekla, da ameriški Judje, ki so tarče naraščajočega antisemitskega sovraštva, 'izkušajo, kako je biti musliman v tej državi, ki je tako pogosto izpostavljena nasilju. Ta formulacija je bila strašna napaka, saj namiguje, da so bili Judje do nedavnega izločeni od preganjanja, medtem ko je ravno nasprotno," je nadaljevala. Sarandon je dodala: "Kot vsi vemo, od stoletij zatiranja in genocida v Evropi do streljanja na Drevo življenja v Pittsburghu, v zvezni državi Pensilvanija, Judje že dolgo poznajo diskriminacijo in versko nasilje, ki traja še danes. Globoko obžalujem, da sem zmanjšala to resničnost in s tem komentarjem prizadela ljudi. Moj namen je bil pokazati solidarnost v boju proti nestrpnosti vseh vrst in žal mi je, da mi to ni uspelo."