Susan Sarandon zaradi javne podpore Palestini ne dobiva novih vlog

"Veliko ljudi se v tem času boji pokazati, da so Judje in doživljajo, kako je biti musliman v tej državi," je izjava, zaradi katere je z oskarjem nagrajena Susan Sarandon ostala brez agencije, ki jo je zastopala. Kljub javnemu opravičilu je še vedno brez zastopstva, kot je dejala na tiskovni konferenci v sklopu filmskega festivala v Benetkah, pa naj bi nekdanja agencija tudi druge prepričevala, da je ne zaposlijo.

Susan Sarandon je javno podprla Palestino, zato ne dobiva novih vlog. FOTO: Profimedia

"Menim, da se je zgodovinsko gledano narativa glede relevantnosti Palestine in povezave s cionisti v Ameriki in naši politiki popolnoma spremenila. To je bilo za ljudi veliko odkritje. Nihče ni razumel, koliko denarja ZDA dajejo Izraelu," je dejala Sarandonova in nadaljevala: "Nedavno sem znova ostala brez vloge v filmu, ker agencije govorijo ljudem, naj me ne zaposlijo. Gre za strukture moči. Med ljudmi, še posebej mednarodno, se počutim dobrodošlo." Zvezdnica se je ob tem zahvalila režiserju svojega novega filma The Echo Chamber, Andrei Pallaoru, ki ni poslušal 'opozoril'. "Pogoji splošne populacije so se spremenili, a so v moji industriji še vedno položaji, ki jih zasedajo cionisti, ki o meni nimajo dobrega mnenja. A sem našla svojo družino in svoje ljudi, zaradi česar sem v redu," je dejala.