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Tuja scena

Susan Sarandon zaradi javne podpore Palestini ne dobiva novih vlog

Benetke, 09. 09. 2026 12.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Susan Sarandon

Igralka Susan Sarandon pravi, da je zaradi javne podpore Palestini ostala brez več vlog. Zvezdnica, ki je znana po filmih Thelma in Louise, Klient in Z roko v roki, je po enem od protestov, ki se ga je udeležila leta 2023, ostala brez agencije, ki jo je zastopala, kot je dejala, pa naj ne bi uspela dobiti nove.

"Veliko ljudi se v tem času boji pokazati, da so Judje in doživljajo, kako je biti musliman v tej državi," je izjava, zaradi katere je z oskarjem nagrajena Susan Sarandon ostala brez agencije, ki jo je zastopala. Kljub javnemu opravičilu je še vedno brez zastopstva, kot je dejala na tiskovni konferenci v sklopu filmskega festivala v Benetkah, pa naj bi nekdanja agencija tudi druge prepričevala, da je ne zaposlijo.

Susan Sarandon je javno podprla Palestino, zato ne dobiva novih vlog.
Susan Sarandon je javno podprla Palestino, zato ne dobiva novih vlog.
FOTO: Profimedia

"Menim, da se je zgodovinsko gledano narativa glede relevantnosti Palestine in povezave s cionisti v Ameriki in naši politiki popolnoma spremenila. To je bilo za ljudi veliko odkritje. Nihče ni razumel, koliko denarja ZDA dajejo Izraelu," je dejala Sarandonova in nadaljevala: "Nedavno sem znova ostala brez vloge v filmu, ker agencije govorijo ljudem, naj me ne zaposlijo. Gre za strukture moči. Med ljudmi, še posebej mednarodno, se počutim dobrodošlo."

Zvezdnica se je ob tem zahvalila režiserju svojega novega filma The Echo Chamber, Andrei Pallaoru, ki ni poslušal 'opozoril'. "Pogoji splošne populacije so se spremenili, a so v moji industriji še vedno položaji, ki jih zasedajo cionisti, ki o meni nimajo dobrega mnenja. A sem našla svojo družino in svoje ljudi, zaradi česar sem v redu," je dejala.

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V Hollywoodu še vedno odmevajo igralkini komentarji, da so jo zaradi prepričanj uvrstili na črni seznam. "Zaradi protestov, javne podpore Gazi in pozivanja k prekinitvi ognja me je agencija odpustila. Zame je postalo praktično nemogoče, da se pojavim na televiziji. Nisem dobivala večjih vlog ali česar koli povezanega s Hollywoodom. Zaposlil me je italijanski režiser, ki pa so mu svetovali, naj tega ne stori, zato trenutno snemam neodvisne filme in delam z režiserji, ki še nikoli niso posneli filmov. Nastopam v evropskih filmih," je nedavno odkrito priznala.

Sarandonova pa ni edina, ki je javno podprla Palestino. Med zvezdniki, ki so pozvali k miru v Gazi, so bili tudi britanski dvojec Sleaford Mods, raper Macklemore in pevec Ed Sheeran.

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