Suspendirali stevardeso, ki je delila podrobnosti o prevozu trupla Liama Payna

Želja po deljenju novice, ki zanima ves svet, jo je stala službe. Stevardesa je namreč javno delila informacijo, da je bila na krovu letala, ki je z Argentine prepeljalo truplo pokojnega Liama Payna. A s tem je kršila stroge smernice letalske družbe British Airways o zasebnosti in tako izgubila službo. Stevardeso so suspendirali, čaka pa jo tudi kazen, saj je s svojim dejanjem izkazala veliko nespoštovanje do pokojnikove družine.

Zaradi informacije, ki je zanimala praktično ves svet, je na kocko postavila svojo službo. Stevardesa letalske družbe British Airways je na družbenih omrežjih javno razkrila, da je bila na krovu letala, ki je z Argentine v Veliko Britanijo peljalo truplo pevca Liama Payna. "Pravkar so mi povedali, da imamo na letalu krsto," je stevardesa zapisala na družbenih omrežjih in dodala: "Ugotovili smo, da je to truplo Liama Payna in da je na letalu tudi njegova družina."

Stevardesa je zaradi informacije o truplu Liama Payna izgubila službo. FOTO: AP icon-expand

Prav s temi besedami je dekle kršilo stroge smernice letalske družbe o zasebnosti, obenem pa je s svojim dejanjem izkazala nespoštovanje do pevca in njegovih sorodnikov. Po poročanju Daily Maila so se o njeni potezi razpisali tudi pri British Airways. "To stevardeso bolj skrbi za svoje sledilce na družbenih omrežjih kot za svojo službo. Pozornost šefov so pritegnile že njene prejšnje objave. Gre za resno kršitev zasebnosti, da ne omenjamo brezčutne in neobčutljive poteze, da je s svetom delila informacije o Liamovem zadnjem potovanju v korist njenih spletnih sledilcev," so obrazložitev suspenza zapisali pri letalski družbi. Kakšne sankcije poleg izgube službe še čakajo stevardeso, ni jasno.