Svak Britney Spears: Zagotovim lahko, da jo ima družina rada

Pred dnevi je Britney Spoears končno spregovorila o situaciji, v kateri se je znašla leta 2008, ko je njen oče postal njen legalni skrbnik. V praksi to pomeni, da jo ima popolnoma pod nadzorom in o njej odloča. On je tisti, ki odobri, kdaj bo šla na počitnice, kaj bo delala, kdaj in kje bo imela turnejo ter podobno. Pevka je nekaj časa situacijo zanikala, zdaj pa je povedala, da je vse res. Njen svak, mož sestre Jamie Lynn Spears, je povedal, da jo ima družina rada in da ji nočejo hudega.

Jamie Watson, mož sestre Jamie Lynn Spears, je povedal, da jo ima družina rada in da ji nočejo hudega. "Zagotovim lahko, da ima Britney njena družina rada in da ji želijo samo najboljše. Sam ne bi bil v bližini ljudi, ki bi ji želeli slabo. Kdo je ne bi rad podpiral in ji ne bi pomagal?" je za ameriške medije povedal Jamie Watson, mož pevkine sestre Jamie Lynn Spears. Spomnimo: pevka je pred dnevi prvič v 13 letih spregovorila o situaciji, ki je nastala. Namreč njen skrbnik je njen oče Jamie in že nekaj časa se je šušljalo, da naj bi bila pevka njegova 'ujetnica'. Ta naj bi z njenim življenjem (in financami) popolnoma upravljal in ji narekoval, kako bo živela, kaj bo delala, kam bo šla ... Britney je zdaj prvič spregovorila o grozotah, v katerih živi, ter omejitvah, ki sta jo postavil njen oče in njegova ekipa. Nekaj dni po tem, ko je Britney govorila s sodnico, ki vodi njen primer, se je javno opravičila svojim oboževalcem, ker se je pretvarjala, da je srečna in da je z njo vse v redu. "To sem naredila zaradi svojega ponosa in bilo me je sram, da bi z vami delila, kaj se mi dogaja. Ne boste verjeli, ampak pretvarjanje, da je z menoj vse v redu, mi je dejansko pomagalo."