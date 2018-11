Svati uživali v nastopu slavne neveste

Čeprav igralka o svojem zasebnem življenju ne želi na veliko razglabljati, prav tako je želela, da je poroka intimna, brez kamer in medijev, pa so na družbena omrežja vseeno prišli simpatični posnetki z dogodka. Najprej so oboževalce dosegle fotografije poročenega para, na kateri je razvidno, da se je zvezdnica namesto tradicionalne bele barve obleke odločila za rožnat odtenek, nato pa je na splet prišel še simpatičen posnetek, na katerem sta mladoporočenca za svoje svate tudi zapela.

Pred poroko je igralka priznala, da je njena dekliščina potekala v zelo umirjenem tonu. S prijateljicami je odpotovala v New Orleans, kjer so raziskovale znamenitosti, zvečer pa so si 'privoščile' kozarček vina: "S prijateljicami sem odšla v New Orleans, kjer se ponavadi ljudje 'zdivjajo'. Me pa smo bile že okoli deset ure zvečer v postelji. Spile smo kak kozarček vina in se strinjale, da je to dovolj divje za nas."