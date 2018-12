Svečana zaroka slavne igralke

Bodoča nevesta je za to posebno priložnost izbrala čudovito belo kratko obleko, lase pa je imela spete v elegantno figo. Njen zaročenec je nosil moško črno obleko, eleganten brezrokavnik in belo srajco.

27-letna turška igralka Deniz Baysal in 35-letni pevec skupine Kolpa Barış Yurtçu sta se po dveh letih zveze prejšnji mesec zaročila. V kraju Izmir sta pripravila pravo turško zaročno zabavo, ki je namenjena ožji družini in bližnjim prijateljem.

Turška zvezdnica je na Instagramu objavila kar nekaj fotografij z zaroke. Na eni od njih lahko vidimo, da sta se držala tradicije, in sicer je bodoča nevesta srčnemu izbrancu skuhala slano kavo in mu jo postregla. Ker jo je ta spil brez pritoževanja, to pomeni, da je potrpežljiv in pravi zanjo. Hkrati pa je to tudi znak, da je zrel za poroko, saj bo prenašal ženine napake, ki jih bo zagotovo storila v življenju.

Nataknila sta si tudi zaročna prstana, povezana z rdečim trakom. Ko je bil trak prerezan, sta bila uradno zaročena in nato se je začelo slavje. Manjkala ni niti torta ter zdravica. Parček je naznanil, da bo poroka naslednje leto poleti.