Švedska manekenka zavzela hrvaški otok, na ostale obiskovalce kričala

Iz Dalmacije prihaja nenavadna zgodba. Na otoku Jaz, kjer ni nobenega stanovanjskega objekta, se je zadnji mesec ustalila švedska manekenka Isabella Lindblom. Spala naj bi v mreži med drevesi, za nekoliko več udobja je sedaj naročila šotor, pravijo domačini. Slednji so presenečeni, da nihče ni ukrepal. Na otoku je že bila policija, a primera niso rešili. Švedinja je po otoku tekla, kričala in ni dovolila, da bi se ji kdo približal. Vsi prebivalci bližnjega naselja Rogoznica so vedeli za nenavaden primer, a očitno nihče ne mogel storiti ničesar, so bili presenečeni domačini.

"To traja že mesec dni in ne razumem, zakaj situacije pristojni še niso rešili. Če bi se taka neumnost dogajala na Švedskem, bi jo že zaprli v psihiatrično bolnišnico," je nad manekenkinim življenjem na otoku zgrožen domačin. Manekenko naj bi nekateri domačini tudi izkoriščali in ji v zameno za plačilo ponujali prevoze blaga na otok. "Žal obstajajo taki ljudje, ki izkoriščajo celotno situacijo in ji jemljejo denar, dekletu se je več kot očitno odpeljalo," je za Šibeniški portal povedala domačinka, ki je zgrožena, da je Hrvaška takšno dogajanje, sploh pred turistično sezono, sploh dovolila.

"Naša občinska policija je bila na otoku dvakrat ali trikrat, ko so glede dogajanja prejeli prijavo. Posredovala je tudi pomorska policija, ki jo je oglobila in ji dodelila 24 ur, da zapusti otok. Policija je s tem svoj del opravila. Obvestili smo vse pristojne, saj je otok v državni lasti," je pojasnila županja Rogoznice Anita Živković.

Na Hrvaško je prišla zakonito

Švedinja je bila v soboto še vedno na otoku, navaja portal, ki se je za informacije o dogajanju in zdravstvenem stanju Lindblomove obrnil tudi na tamkajšnjo policijo. "7. junija smo obravnavali 31-letno državljanko Švedske in ugotovili, da je na območju Rogoznice, v Republiki Hrvaški, bivala na ozemlju brez dovoljenja pristojnih organov. V skladu s 15. členom zakona o državljanih držav članic Evropskega gospodarskega prostora ji je bila dodeljena globa in rok, do katerega mora otok zapustiti. O dogajanju sta bili obveščeni tudi turistična skupnost, komunalno redarstvo in občinska policija," je pojasnil tiskovni predstavnik tamkajšnje policijske uprave Šime Pavić.