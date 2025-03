Švedska na Evrovizijo pošilja pesem o savni, San Marino o Italiji

V sobotnem finalu izbora za predstavnika San Marina je sodelovala tudi slovenska indie rock zasedba King Foo s pesmijo The Edge of the World .

Švedska, ki je na tekmovanju za pesem Evrovizije zmagala že sedemkrat, v Basel pošilja zasedbo KAJ, ki pripada švedsko govoreči manjšini na Finskem in v skladbi, ki združuje folkloristične in elektronske elemente, omenja naklonjenost svojih rojakov do savn.

To ne bo prvič, da bodo Švedsko na Evroviziji zastopali glasbeniki iz druge države. Lani je država na tekmovanje poslala norveška dvojčka Marcusa in Martinusa. Slovenijo bo v Baslu predstavljal Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left.