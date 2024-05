Švedska policija zaključila preiskavo, Nizozemec bo najverjetneje plačal kazen

Švedska policija je že pred dnevi v izjavi dejala, da je zaključila preiskavo, v katero je bil vpleten nizozemski predstavnik na Evroviziji, ta pa bo najverjetneje kaznovan zaradi groženj in ga bo po zaslišanju na sodišču doletela denarna kazen. Kot poročajo švedski mediji, je več prič potrdilo, da je bil Joost Klein nasilen do ene od članic produkcijske ekipe, utrpela pa naj bi tudi poškodbe.

Joosta Kleina, ki je letos na Evroviziji zastopal Nizozemsko in je bil še pred finalom zaradi neprimernega obnašanja izključen iz tekmovanja, je Policija preiskovala zaradi nasilnega vedenja vedenja do ene od uradnih fotografinj, kot je poročal švedski Aftonbladet, pa naj bi bila ženska po incidentu poškodovana, očividci pa so povedali, da je bilo pevčevo vedenje zelo agresivno.

Joost Klein bo po incidentu na Evroviziji najverjetneje moral plačati denarno kazen za grožnje fotografinji. FOTO: AP icon-expand

26-letnik je še vedno osumljen groženj, do katerih je prišlo po drugem polfinalnem večeru, ki si ga je ogledalo več milijonov ljudi po Evropi. Po Aftonbladetovih informacijah, naj bi bila poškodovana mlada fotografinja, ki je bila del produkcijske ekipe, in se je s Kleinom zapletla v neke vrste soočenje. "Dobila je pomoč in podporo, po mojih informacijah pa je bila po incidentu zelo pretresena," je za medij povedal vir blizu dogajanja. Da je bil tekmovalec po polfinalnem nastopu, s katerim se je uvrstil v finale, izključen, se je zgodilo prvič v 68. letih, odkar poteka tekmovanje. Kot je še dodal vir, se Evropska radiodifuzna zveza (EBU) ne bi odločila za tako strogo kazen, če ne bi dogodka obravnavala tako resno. Incident naj bi se zgodil, ko je pevec po drugem polfinalnem večeru zapuščal oder, priča pa so mu bili številni, ki so stali ob robu. Mnogi naj bi Nizozemca doživeli kot žaljivega, ta pa naj bi takrat tudi uničil fotoaparat, ki ga je v rokah držala fotografinja. "Ni dvoma, da je bil zelo agresiven do tistih, ki so bili tam," je povedal vir švedskega medija, kaj natančno pa se je zgodilo med Kleinom in fotografinjo, pa ni znano.

Zadevo je preiskala švedska policija, primer pa bo kmalu prešel na tožilstvo. Incident sta že komentirali nizozemska televizija, ki je partner Evrovizije, in EBU. Slednja je le nekaj ur pred samim finalom sporočila, da je Klein izključen iz tekmovanja. Ob tem so se v izjavi za javnost sklicevali na ničelno toleranco do neprimernega obnašanja in zagotavljanja varnega delovnega okolja za vse sodelujoče in zaposlene. "Švedska policija je preiskovala pritožbo članice produkcijske ekipe, ta pa je sledila incidentu, ki se je zgodil po nastopu Joosta Kleina po njegovem polfinalnem nastopu. Ker pravni postopek še ni zaključen, ne bi bilo prav, da bi pevec nadaljeval s tekmovanjem," je EBU zapisala v izjavi za javnost. Svojo različico dogajanja pa je opisala nizozemska delegacija na Evroviziji, ki trdi, da se Joost fotografinje ni niti dotaknil, temu pa je v izjavi za javnost potrdila tudi nizozemska televizija Avrotros, ki je sicer potrdila, da je prišlo do spora med njihovim predstavnikom in članico produkcijske ekipe, a dodala, da ne verjamejo, da je prišlo do fizičnega spopada.