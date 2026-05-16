Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Švedska predstavnica po generalki za Evrovizijo padla v nezavest

Dunaj, 16. 05. 2026 13.17 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Felicia

Nastop na Evroviziji od tekmovalcev terja naporen ritem in povzroča veliko stresa. Davek tega je po generalki plačala tudi švedska predstavnica Felicia, ki je po izvedbi svoje pesmi omedlela, njena ekipa pa je sporočila, da bo kljub dehidraciji in izčrpanosti pripravljena na finalni nastop.

Napetost pred finalom Evrovizije, ki letos poteka na Dunaju, narašča, tekmovalci pa so opravili še zadnje vaje in generalko, po kateri je švedska predstavnica Felicia potrebovala zdravniško oskrbo, saj je omedlela. Kot je sporočila njena ekipa, je pevka, ki velja za eno od favoritk letošnjega tekmovanja, bila dehidrirana in izčrpana, z njo pa bo vse v redu.

Felicia
Felicia
FOTO: Profimedia

Kot poroča švedski Aftonbladet, naj bi mlada pevka po nastopu podala izjavo za medije, a je namesto nje pred novinarje stopila njena ekipa in pojasnila, kaj se je zgodilo. "Feliciji je bilo slabo in se ji je vrtelo. Ko smo prišli v garderobo, je omedlela. Poklicali smo zdravnike in je z njo zdaj vse v redu," je povedala vodja švedske delegacije Lotta Furebäck.

Kot je še dodala, so bili vzrok za njeno slabo počutje dehidracija, ekstremna vročina in tesna oblačila, ki jih je nosila več ur, ko je vadila, zdravnik pa je po pregledu ugotovil, da ni resnih posledic, potrebovala je le počitek in rehidracijo.

Preberi še Britanec pripravljen, da se od Evrovizije poslovi z nič točkami

Pevka je imela pred dnevi že težave z glasom, kot je dejala njena predstavnica, pa to ni povezano z omedlevico. "Pred generalko se je počutila odlično in je bila zelo navdušena, preden je šla na oder. Po nastopu je bila srečna, omotica pa se je pojavila šele kasneje," je dodala vodja švedske ekipe.

Generalna vaja pred finalom je ena najpomembnejših, saj nastope ocenjujejo nacionalne žirije, katerih glasovi pomembno vplivajo na končni rezultat.

evrovizija generakla švedinja felicia

Sojenje Weinsteinu razveljavljeno, ker porota ni bila soglasna

24ur.com Raiven po finalu Evrovizije: Presenetili so me glasovi žirije
24ur.com Peticija za ukinitev strokovne žirije na Evroviziji s 17.000 podpisi
24ur.com Nizozemca izločili z Evrovizije, Irka izpustila vajo, Francoz govoril o miru
24ur.com Organizatorji Evrovizije obžalujejo, da nekateri tekmovalci niso upoštevali pravil
24ur.com Severina in Marija Šerifović odpovedali koncerta, sožalje izrekajo številni balkanski zvezdniki
24ur.com 'Ko bo čas, bom stopil pred javnost in povedal svoje misli'
24ur.com Solze olajšanja in sreče: 'Tako živčna sem bila, da se je vse hitro odvilo'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tadi 1973
16. 05. 2026 14.37
Premalo kisika skozi sintetično masko.
Odgovori
+1
1 0
Noleani
16. 05. 2026 14.29
Očitno kršis pravila skupnosti, če poves za koga navijas in kje si lahko ogledaš evrovizijo po letošnjem nesmiselnem bojkotu rtv. Se vedno Australia, Finska, Izrael in Danska, tudi švedinja upam, da si opomore in bo konkurenčna. Navjijamo za sosede Lelek, saj za naše ne moremo. Namesto promocije Slovenije, mrk, nas prav nihče ne pogreša. Kajti evropa poje, mi pač ne.
Odgovori
-1
0 1
Lolekman9875
16. 05. 2026 14.15
Pomoje ima covid k ma masko
Odgovori
+1
1 0
Noleani
16. 05. 2026 14.05
Upam, da si dekle opomore. Si pa lahko evrovizijo ogledate na eurivision live, na you tube in orf1. Rtv namreč cenzurira hrt zaradi avtorskih pravic, ki pa jih letos ni zakupila in je blokada nezakonita. Letošnja pesem evrovizije je gledljiva pesmi so ok. Dobri komadi so od Australihe, Funske, Danske, Tudu švedska, Izrael ima zelo spevno melodijo, a ne tako dobro kot lani. Hrvati so odlični, dajmo punce. Osebni izbor pa Albanija. Zabava za družino.
Odgovori
0 0
patogen
16. 05. 2026 13.46
Držimo pesti za Izrael. Ko sem danes videl filmček o preganjanju in ubijanju štirinožnih ljubljencev v t.i. Palestini, sem še bolj za Izrael.
Odgovori
-1
3 4
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713