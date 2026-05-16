Švedska predstavnica po generalki za Evrovizijo padla v nezavest

Napetost pred finalom Evrovizije, ki letos poteka na Dunaju, narašča, tekmovalci pa so opravili še zadnje vaje in generalko, po kateri je švedska predstavnica Felicia potrebovala zdravniško oskrbo, saj je omedlela. Kot je sporočila njena ekipa, je pevka, ki velja za eno od favoritk letošnjega tekmovanja, bila dehidrirana in izčrpana, z njo pa bo vse v redu.

Kot poroča švedski Aftonbladet, naj bi mlada pevka po nastopu podala izjavo za medije, a je namesto nje pred novinarje stopila njena ekipa in pojasnila, kaj se je zgodilo. "Feliciji je bilo slabo in se ji je vrtelo. Ko smo prišli v garderobo, je omedlela. Poklicali smo zdravnike in je z njo zdaj vse v redu," je povedala vodja švedske delegacije Lotta Furebäck.

Kot je še dodala, so bili vzrok za njeno slabo počutje dehidracija, ekstremna vročina in tesna oblačila, ki jih je nosila več ur, ko je vadila, zdravnik pa je po pregledu ugotovil, da ni resnih posledic, potrebovala je le počitek in rehidracijo.