Švedska princesa Sofia bo spomladi že tretjič mamica

Švedski princ Carl Philip in njegova soproga, princesa Sofia , bosta spomladi že tretjič zibala. Po napovedi naj bi se novi član švedske kraljeve družine rodil konec marca ali v začetku aprila prihodnje leto. Kraljevi par je v sporočilu iz švedske kraljeve hiše zapisal, da je v srečnem pričakovanju in da se veseli, da bo lahko pozdravil svojega tretjega otroka.

Carl Philip in princesa Sofia sta konec novembra sporočila, da sta oba okužena z novim koronavirusom. Takrat je dvor v izjavi za javnost zapisal: "Princ in princesa kažeta blažje simptome gripe in se počutita dobro. Takoj ko sta izvedela za rezultate, sta se z otroki izolirala na svojem domu." Kmalu zatem so pričeli s sledenjem stikom, ki sta jih imela pred testom, ki je pokazal na okužbo.