Švedski princ in princesa okužena z novim koronavirusom

Po poročanju tujih medijev sta okužena tudi člana švedske kraljeve družine. "V sredo sta veličanstvi princ Karel Filip Švedski in princesa Sofija Švedska odšla v karanteno, potem ko sta imela simptome bolezni. Kasneje sta dobila rezultate testa in sta okužena z novim koronavirusom," so zapisali v izjavi, prav tako pa bodo testirani tudi ožji člani družine, med njimi tudi kralj Karel XVI. Gustav Švedski in kraljica Silvija Švedska .

Karel Filip Švedski in Sofija Švedska

"Princ in princesa kažeta blažje simptome gripe in se počutita dobro. Takoj, ko sta izvedela za rezultate, sta se z otroki izolirala na svojem domu." Na kraljevem dvoru so že začeli s sledenjem stikov, ki sta jih okužena imela v preteklih dneh.

Po poročanju lokalnih medijev so se člani kraljeve družine srečali pred nekaj dnevi na pogrebu kraljičinega brata Waltherja Sommerlatha. Pogreb je bil v ožjem družinskem krogu, vsaka oseba pa je morala pred slovesnostjo opraviti testiranje. Vsi rezultati so bili negativni, udeleženci pa so bili nato skupaj zbrani v cerkvi, poroča švedski časnik Aftonbladet.

Na Švedskem se je tako kot drugje po Evropi močno povišalo število okuženih s koronavirusom, a kljub temu še vedno sledijo svojemu načinu obvladovanja pandemije. Glavni epidemiolog v državi Anders Tegnellje pred kratkim v izjavi dejal, da populacija v tem času še ne kaže znakov imunosti, kar bi lahko upočasnilo prenos virusa.