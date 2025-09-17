'Svet je izgubil legendo': Za kom je letos že žaloval Hollywood?

Zadnji v vrsti zvezdniških imen, od katerega se poslavlja Hollywood, je igralec Robert Redford, ob tem, ko se mu na družbenih omrežjih poklanjajo zvezdniški kolegi, pa se mnogi spominjajo drugih ikoničnih imen, ki so se poslovila letos. David Lynch, Ozzy Osbourne, Gene Hackman, Hulk Hogan, Val Kilmer in Anne Burrell pa so le nekatera med njimi.

David Lynch umrl zaradi srčnega zastoja

V začetku leta je filmsko industrijo najprej pretresla vest, da je umrl režiser in scenarist David Lynch, ki je radikaliziral ameriški film s temno in nadrealistično umetniško vizijo v filmih, kot sta Modri žamet in Mulholland Drive, ter seriji Twin Peaks. Star je bil 78 let. "Zdaj, ko ga ni več med nami, je na svetu velika luknja," je na spletu takrat sporočila njegova družina. Umrl je po boju z dolgotrajno pljučno boleznijo, ki je bila posledica pogostega kajenja.

David Lynch FOTO: AP icon-expand

Skoraj mesec dni po režiserjevi smrti je v javnost prišlo poročilo mrliškega oglednika, ki je razkrilo, da je 78-letnik umrl zaradi zastoja srca, ki mu je botrovala kronična obstruktivna pljučna bolezen. Kot je še bilo navedeno v poročilu losangeleškega mrliškega oglednika, je bil Lynch tudi močno dehidriran.

Zvezdnico serije Opravljivka našli neodzivno

Igralko Michelle Trachtenberg, ki se je gledalci najbolj spominjajo po vlogi v priljubljeni seriji Opravljivka, so februarja na njenem domu našli neodzivno. Kot so pozneje poročali tuji mediji, je umrla naravne smrti zaradi zapletov s sladkorno boleznijo. Zvezdnica naj bi sicer pred smrtjo prestala presaditev jeter, a natančen čas operacije ni znan.

Michelle Trachtenberg FOTO: AP icon-expand

Zaradi pljučnice umel Val Kilmer

Aprila se je poslovil še en velikan velikih platen. V 66. letu je umrl hollywoodski igralec Val Kilmer, ki je bil med drugim znan po vlogah v filmih Batman in Top Gun. Novico o smrti je potrdila njegova hči. Zvezdnik se je zadnjič pojavil na filmskem platnu leta 2022 v nadaljevanju uspešnice Top Gun, njegov nastop pa je močno ganil tudi soigralca Toma Cruisa.

Val Kilmer FOTO: Profimedia icon-expand

Po letih govoric o zdravstvenih težavah je igralec decembra 2017 v intervjuju za The Hollywood Reporter spregovoril o svojem boju z rakom na grlu. Njegova bolezen naj bi močno prizadela njegovo družino. Imel je poseg na sapniku, zaradi katerega je imel hripav glas in težave z dihanjem.

Skrivnostna smrt Gena Hackmana

Le nekaj mesecev pozenje, so tuji mediji poročali, da je v 96. letu starosti umrl legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman. Z dvema oskarjema nagrajenega zvezdnika so skupaj z ženo Betsy Arakawa mrtva našli v njunem domu v Santa Feju. Poleg njiju so mrtvega našli tudi njunega psa. Njihova smrt je pretresla in šokirala javnost, saj so bile okliščine nenavadne, pozneje pa so preiskovalci ugotovili, da je Arakawa umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma, ki ga prenašajo glodalci, v času smrti pa je imela težka in preobremenjena pljuča, kar nakazuje, da je bolezen, ki jo prenašajo glodavci, precej napredovala. Končna obdukcija Hackmana pa je pokazala, da igralec pred smrtjo dlje časa ni jedel. Uradno poročilo urada medicinskega preiskovalca v Novi Mehiki je pokazalo, da je imel v svojem telesu sledove acetona.

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: AP icon-expand

Zvezdnikova obdukcija je potrdila tudi, da je imel Hackman "zgodovino kongestivnega srčnega popuščanja" in "hude kronične hipertenzivne spremembe" na ledvicah. Poročilo je še opozorilo na nevrodegenerativne značilnosti, ki so skladne z Alzheimerjevo boleznijo, s katero se je dlje časa boril.

Kuharsko mojstrico in televizijsko voditeljico Anne Burrell našli neodzivno

Ameriško kuharsko mojstrico in televizijsko voditeljico Anne Burrell, ki je bila znana po svojih platinastih kratkih laseh, živahni osebnosti in kulinaričnih sposobnostih so našli neodzivno v njenem stanovanju v New Yorku, kot je za Page Six takrat povedal tiskovni predstavnik gasilcev, pa 55-letnici ob prihodu reševalcev več ni bilo pomoči.

Anne Burrell FOTO: Profimedia icon-expand

"Anne je bila ljubljena žena, sestra, hči, mačeha in prijateljica, njen nasmeh pa je osvetlil vsako sobo, v katero je vstopila. Annina luč je segla veliko dlje kot samo do tistih, ki jih je poznala, dotaknila se je milijonov ljudi širom sveta. Čeprav je ni več med nami, njena toplina, duh in ljubezen ostajajo večni," je v izjavi za javnost zapisala družina.

Michael Madsen je umrl zaradi srčnega zastoja

V 68. letu starosti je julija umrl igralec Michael Madsen, zvezdnik filmov Ubila bom Billa in Stekli psi. Igralca, čigar bogata kariera je zajemala več kot 300 nastopov, so v jutranjih urah našli neodzivnega v njegovem domu v Malibuju in ga kasneje razglasili za mrtvega. Vzrok smrti je po besedah njegovega menedžerja srčni zastoj.

Michael Madsen FOTO: AP icon-expand

Madsenova kariera se je raztezala vse v zgodnja osemdeseta leta preteklega stoletja, zvezdnik pa se je lahko pohvalil z bogatim življenjepisom, in sicer z več kot 300 igralskimi podvigi. Z opevanim režiserjem Quentinom Tarantinom ni sodeloval le pri filmu Ubila bom Billa in njegovem nadaljevanju, temveč tudi v filmu Osovraženih osem.

Tragični teden 'vzel' tri zvezdnike

V nekaj dneh so svet zabavne industrije pretresle novice, da so umrli trije zvezdniški obrazi. Najprej je tragično umrl igralec Malcolm-Jamal Warner, ki se je med plavanjem na družinskih počitnicah utopil, glasbeni svet je žaloval za legendo heavy metala Ozzyja Osbourna, zaradi srčnega zastoja pa je nato v 72. letu umrl še rokoborec Hulk Hogan.

Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia icon-expand

Tragična smrt igralca Malcolma-Jamala Warnerja, ki se je pri 54 letih utopil na počitnicah na Kostariki, je pretresla številne njegove stanovske kolege. Njegovo smrt je potrdila kostariška policija, kot poročajo ameriški mediji, pa je 54-letnik pred smrtjo plaval v družbi osemletne hčerke. Warner, ki je najbolj znan po vlogi sina Billa Cosbyja v seriji Cosby, je s hčerko med plavanjem zašel v težave, saj so se v tistem času okrepili tokovi. Na pomoč so jima priskočili deskarji, a jim je uspelo na varno spraviti le deklico.

Malcolm Jamal Warner FOTO: Profimedia icon-expand

Da se Ozzy Osbourne bori z zdravstvenimi težavami, je bilo znano že nekaj let, novica o njegovi smrti pa je kljub temu pretresla glasbeni svet, ki se od velikana rock glasbe poslavlja tudi na družbenih omrežjih, kjer so se mu poklonili člani skupine Black Sabbath, številni glasbeni kolegi in oboževalci.

Hulk Hogan FOTO: AP icon-expand

Hulk Hogan je umrl zaradi srčnega zastoja v 72. letu starosti. Po poročanju ameriškega portala TMZ so bili reševalci v zgodnjih jutranjih urah napoteni na dom rokoborske legende v mestu Clearwater na Floridi, zvezdnik pa naj bi umrl zaradi srčnega zastoja. Po poročanju portala so bili pred domom upokojenega rokoborca policijski avtomobili in reševalci, očividci pa so videli, kako so ga do rešilca odnesli na nosilih.

Poslovil se je velikan modne industrije Giorgio Armani

Giorgio Armani FOTO: Profimedia icon-expand

Novico o smrti slovitega modnega oblikovalca Giorgia Armanija je javnosti sporočila njegova modna hiša. Kot so zapisali, je umrl na svojem domu: "Z neizmerno žalostjo Armani Group sporoča, da je umrl ustanovitelj, ustvarjalec in neustavljiva gonilna sila Giorgio Armani." Svetovno znanega modnega oblikovalca so v zasebnem krogu pokopali v italijanski pokrajini Piacenza na severu Italije. Pogrebne slovesnosti se je udeležilo okoli 60 ljudi, obenem pa so modno prestolnico Milan, kjer se je od pokojnega poslovilo okoli 15.000 ljudi, razglasili za dan žalovanja.

Robert Redford je umrl med spanjem na svojem domu

V 90. letu starosti je na svojem domu v Utahu umrl ameriški filmski igralec Robert Redford, pa je bila zadnja v nizu novic o smrtih zvezdnikov. Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Robert Redford FOTO: AP icon-expand