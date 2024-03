Po novici, da je valižanska princesa Catherine zbolela za rakom, so se že zvrstili številni odzivi. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je kralj Karel III. ponosen na svojo snaho in da ji skupaj s kraljico Camillo še naprej nudita svojo ljubezen, prvi odziv pa je prišel tudi iz Bele hiše, od koder princesi pošiljajo lepe želje ter ji želijo hitro okrevanje. Oglasila sta se tudi Harry in Meghan.

Svet se je odzval na diagnozo princese Catherine. Le nekaj minut po tem, ko je novica o princesini diagnozi raka zaokrožila svet, so iz vseh strani pritekle besede podpore, lepih želja in odkritega presenečenja in šoka.

V kratki izjavi, ki jo je objavila Buckinghamska palača, je kralj Karel III. poudaril, kako ponosen je na princeso Catherine in njen pogum, da je o bolezni javno spregovorila. Poudaril je, da ostaja v bližnjem kontaktu s svojo ljubljeno snaho. "Kralj Karel III. in kraljica Camilla bosta v teh težkih časih še naprej nudila ljubezen in podporo celotni družini." "Kate in družini želiva zdravje in okrevanje. Upava, da bodo to lahko naredili zasebno in v miru," sta v kratki izjavi sporočila princ Harry in Meghan Markle.

Angleški premier Rishi Sunak se je na novico odzval na svojem profilu na omrežju X, kjer je zapisal, da je princesa pokazala izjemen pogum. Poudaril je, da so njegove misli s kraljevo družino in pri tem izpostavil tri princesine otroke. Poudaril je, da ima Catherine "ljubezen in podporo celotne države, medtem ko nadaljuje s svojim okrevanjem". Ob tem je izpostavil tudi vsa intenzivna poročanja medijev in teorije zarote, ki so se o princesinem zdravju pojavile na spletu, in poudaril, da je bila članica kraljeve družine tarča nepravične obravnave."Ko gre za zdravstvene zadeve, mora imeti tako kot vsi ostali možnost zasebnosti, da se osredotoči na svoje zdravljenje in je s svojo ljubečo družino."

