Svet telenovel žaluje za lepo 'Esperanzo': Pogrešali te bomo

54-letna Edith González, ki se nam je zasidrala v srca z vlogo Esperanze v telenoveli Ne pozabi me nikdar, se je za vedno poslovila. Igralki so leta 2016 odkrili raka na jajčnikih. Takrat se je začel njen boj s to zahrbtno boleznijo, ki je trajal vse do danes. Bolezen je znova udarila in zdravstveno stanje se ji je zelo poslabšalo. 12. junija so jo sprejeli v eno od mehiških bolnišnic, kjer je v zgodnjih jutranjih urah danes, 13. junija, izgubila bitko z rakom na jajčnikih.

Pokojni igralki z velikim srcem so se na družbenih omrežjih poklonili številni igralski kolegi, ki ne morejo verjeti, da je ni več med nami.

Mauricio Islas: ''S to fotografijo se te bomo vedno spominjali, draga prijateljica. Hvala za tvojo moč, integriteto, radost, željo za boj na vseh področjih svojega življenja. Počaščen sem, da sem si s teboj delil prizore in užival od blizu tvoj veliki talent, karizmo in predvsem tvojo dušo, preprostost in eleganco. Hvala za tvoje nasvete in predvsem hvala za tvoje prijateljstvo in ljubezen. Hvala, ker si želela biti moja botra (tako sva te obravnavala s Palomo), ker sva vedela, da boš odličen vzor za najino hčerko in tako je bilo. Si odličen primer boja, življenja, ljubezni. Pogrešali te bomo in nikoli ne boš prenehala sijati v naših srcih, nikoli ne boš prenehala biti ta zvezda, ki je tako močno sijala.''