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Tuja scena

Svet žaluje za Samom Neillom: Bil je mož beseda!

Sydney, 13. 07. 2026 14.58 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sam Neill

Filmski svet pretresa novica o smrti Sama Neilla, zvezdnika, ki je s svojim talentom močno zaznamoval svetovno filmsko industrijo. Novozelandski igralec se je poslovil v 79. letu starosti, pred leti pa se je boril z rakom, ki naj bi ga uspešno premagal. Njegova smrt naj ne bi bila posledica pretekle bolezni, zato je njegovo slovo še večji šok za svetovno javnost.

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Filmska industrija je zavita v črno, saj je svet nepričakovano zapustil legendarni novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdnik, ki je bil poznan ne le po svojih nepozabnih vlogah v svetovnih uspešnicah, kot je Jurski park, temveč tudi po svojem izjemnem značaju in predanosti kulturi, je v svoji karieri, ki je trajala več kot pol stoletja, postavil temelje novozelandski filmski produkciji.

Sam Neill je umrl star 78 let.
Sam Neill je umrl star 78 let.
FOTO: Profimedia

Njegova smrt je sprožila val žalosti in številnih poklonov s strani prijateljev, stanovskih kolegov in političnih voditeljev, ki so ga v en glas opisali kot pravega gospoda in stebra filmske umetnosti. Novozelandski premier Christopher Luxon se je na omrežju X odzval z besedami, polnimi spoštovanja, v katerih je izpostavil Neillovo ključno vlogo pri razvoju nacionalne identitete skozi film.

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Luxon je poudaril, da je igralec začel ustvarjati v časih, ko o pravi filmski industriji v njihovi državi sploh še niso mogli govoriti. Z njegovim delom, ki je trajalo čez petdeset let, so zgodbe z majhnega otočja dosegle svetovne dvorane, filmska industrija pa je prav po njegovi zaslugi postala eden največjih kulturnih izvozov države. Premier je še dodal, da bodo njegova dela živela še dolgo po tem, ko nas več ne bo.

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Mnogi igralčevi sodelavci so ob njegovi smrti razkrili drobce njegovega plemenitega značaja. Avstralski režiser Phillip Noyce, ki je z njim posnel kultni triler Mrtvo morje, se ga spominja kot izjemno prisebnega človeka v sicer neusmiljenem svetu šovbiznisa. Noyce mu je še posebej hvaležen, ker je Neill osebno prepričal producente, da je bil prav on dejanski režiser omenjenega filma, ko so se pojavile drugačne govorice, kar mu je kasneje odprlo vrata do režije filma Patritoske igre s Harrisonom Fordom. "Bil je človek besede," je dejal Noyce.

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V igralskih krogih bo Sam Neill ostal zapisan kot oseba brez napihnjenega ega. David Wenham ga je označil za najljubšega in najzanesljivejšega prijatelja, igralec Joel Tobeck pa je na Instagramu delil, kako se je ob Neillu vedno počutil sposobnega 'leteti', saj je znal vse težave obrniti na bolje s pogovorom ob ragbiju. Colin Trevorrow, režiser filma Jurski svet: Prevlada, pa se bo legende spominjal predvsem po mirni samozavesti in izjemni mirnosti, ki jo je Neill vnesel v vsakega izmed svojih likov, ne glede na velikost vloge.

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Spomin na Sama Neilla bo večno ostal pri njegovih prijateljih, ki jih je vedno znova presenečal s svojo skromnostjo. Igralka Magda Szubanski je bila nad novico popolnoma pretresena, saj se je še nedolgo nazaj z njim pogovarjala in takrat je bil videti poln življenja. Tudi Karl Urban, znan iz Gospodarja prstanov, je Neilla označil za nacionalni zaklad, ki je utrl pot vsem prihajajočim generacijam. Njegovo dostojanstvo in suh humor, s katerim se je spopadal tudi z boleznijo v zadnjih obdobjih, bosta za vedno ostala v spominu njegovih sodelavcev. Igralka Toni Collette je na družbenih omrežjih objavila skupno fotografijo in napisala: "Rada te imam, dragi Sam. Ti, heroj. Ti, legenda. Ti, srce. Naš čudovit prijatelj. Zelo te pogrešam. Pojdi v miru, kjer koli že si."

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Sam Neill smrt Jurassic Park filmska industrija Nova Zelandija Christopher Luxon hollywoodske legende

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