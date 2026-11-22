Ko enkrat prevzameš tako ikonično vlogo, kot je vloga Jamesa Bonda, postaneš ena najbolj zaželenih oseb na svetu. Vse oči so uprte vate in ne glede na to, da ima Robert Pattinson v svojem življenjepisu vrsto sila uspešnih vlog, je trenutno v medijih važna le ena.

Robert Pattinson je novi James Bond FOTO: Profimedia

40-letnik se je v petek prvič po ponedeljkovi novici, da je nasledil Daniela Craiga v čevljih slavnega agenta 007, pojavil v javnosti. Udeležil se je posebne projekcije filma Odiseja v prestižnem londonskem kinematografu Odeon Luxe West End. Dogodek, ki ga je organiziral studio Universal Pictures, je sicer služil promociji njegovega novega projekta, vendar je bila vsa pozornost medijev in javnosti pričakovano usmerjena v njegovo novo, zgodovinsko vlogo.

Britanec je na rdeči preprogi deloval umirjeno in zbrano, kljub ogromnemu pritisku, ki ga prinaša prevzem ene najbolj prepoznavnih filmskih franšiz v zgodovini svetovne kinematografije. Na londonskem dogodku so se mu pridružili priznani soigralci iz filma, med njimi Tom Holland, Samantha Morton in Himesh Patel. Vrhunec večera se je zgodil med uradnim pogovorom z ustvarjalci, ko je moderatorka dogodka izkoristila priložnost in Pattinsonu javno čestitala za novo poglavje v karieri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke