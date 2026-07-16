Svetlobni meč iz Vojne zvezd prodali za skoraj 3,3 milijona evrov

Svetlobni meč, ki sodi med ikonične filmske rekvizite, je tako dobil novega lastnika, čigar identiteta ostaja skrivnost. Ameriški igralec Mark Hamill ga je kot Luke Skywalker v filmu uporabil v legendarnem dvoboju z Darth Vaderjem .

Svetlobni meč, ki so ga zdaj za skoraj 3,3 milijona evrov prodali na dražbi, je povezan s protetično roko, ki so jo prav tako uporabili med snemanjem filma. Rekvizit je delo leta 2013 preminulega oblikovalca maske Stuarta Freeborna, ki je oblikoval številne like Vojne zvezd. Po navedbah avkcijske hiše je bil svetlobni meč iz zasebne zbirke tokrat prvič javno na prodaj. Minimalna ponudba je znašala milijon dolarjev.