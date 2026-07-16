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Svetlobni meč iz Vojne zvezd prodali za skoraj 3,3 milijona evrov

Los Angeles, 16. 07. 2026 17.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
svetlobni meč

Svetlobni meč iz Vojne zvezd: Imperij vrača udarec iz leta 1980 so na dražbi avkcijske hiše Heritage Auctions v ZDA prodali za 3,75 milijona ameriških dolarjev (skoraj 3,3 milijona evrov). Po poročanju tujih medijev pa informacije o tem, kdo je kupil ta znameniti rekvizit, v avkcijski hiši ne razkrivajo.

Svetlobni meč, ki sodi med ikonične filmske rekvizite, je tako dobil novega lastnika, čigar identiteta ostaja skrivnost. Ameriški igralec Mark Hamill ga je kot Luke Skywalker v filmu uporabil v legendarnem dvoboju z Darth Vaderjem.

Ameriški igralec Mark Hamill, ki je v filmu upodobil lik Luka Skywalkerja.
Ameriški igralec Mark Hamill, ki je v filmu upodobil lik Luka Skywalkerja.
FOTO: Profimedia

Svetlobni meč, ki so ga zdaj za skoraj 3,3 milijona evrov prodali na dražbi, je povezan s protetično roko, ki so jo prav tako uporabili med snemanjem filma. Rekvizit je delo leta 2013 preminulega oblikovalca maske Stuarta Freeborna, ki je oblikoval številne like Vojne zvezd. Po navedbah avkcijske hiše je bil svetlobni meč iz zasebne zbirke tokrat prvič javno na prodaj. Minimalna ponudba je znašala milijon dolarjev.

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Prvi del filmske sage Vojna zvezd je izšel leta 1977. Glavne vloge so takrat odigrali Carrie Fisher, Harrison Ford in Mark Hamill. Saga, ki jo je ustvaril scenarist, producent in režiser George Lucas, je ena najuspešnejših filmskih serij v zgodovini kinematografije.

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