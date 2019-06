Svetlolaska, ki je prekinila tekmo leta, načrtuje upokojitev do 30. leta

Največjo reklamo pa je naredila prav sebi, saj je na družbenih omrežjih postala prava senzacija. Zanimivo pa je, da svetlolaska svojega dejanja sploh ne obžaluje. Potem ko so jo aretirali in privedli na policijo, kjer je bila pet ur zaprta v zaporniški celici, pa je zdaj ameriška manekenka prepričana, da je bilo njeno dejanje najpametnejša poteza v njeni karieri.

22-letna ameriška manekenka ruskih korenin Kinsey Wolanski je pred dnevi poskrbela, da se o njej še danes na veliko govori. Spomnimo, da je v finalu Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom prišla na zelenico oblečena v kopalke, na katerih je oglaševala naslov spletne strani za odrasle njenega fanta Vitalija Zdorovetskega . Ta je posnel njen prihod oziroma bolje rečeno tek na zelenico, obenem pa se je pohvalil, da je to njegovo dekle, s katerim se bo poročil.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je bila njena neokusna šala vredna 3,8 milijona angleških funtov, kar je približno 4,3 milijona evrov, potem ko je število sledilcev na njenem profilu na Instagramu poskočilo. To pa še ni vse. Spletna stran je zabeležila, da je število registriranih uporabnikov preseglo 32 milijonov.

''Ko bom stara 30, načrtujem, da bom imela dovolj denarja, da se upokojim. Vdor na zelenico finala Lige prvakov mi bo to samo pomagal doseči. V načrtu imam, da bom še tekla naokrog, da povečam svoj profil. Ko so me izpustili iz zapora, se je številka mojih sledilcev na Instagramu povečala iz 300.000 na več kot dva milijona. Takšno vrsto reklame ne moreš kupiti. Nenadoma sem bila znana po vsem svetu in imela sem ponudbe za delo. Mislim, da s tem nisem nikomur storila nobene škode, bilo je samo malo zabavno,'' je povedala še do pred dvema tednoma neznana Kinsey, ki ima že tri milijone sledilcev.