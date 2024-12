Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen bo postal očka

Svetovni prvak formule ena Max Verstappen in partnerka Kelly Piquet , hči nekdanjega dirkača v formuli ena Nelsona Piqueta , pričakujeta prvega otroka. Par je v zvezi od leta 2020, Kelly pa ima že hčerko iz prejšnje zveze z voznikom Daniilom Kvyatom , s katerim sta se razšla le pet mesecev po rojstvu prvorojenke. Verstappen in Piquet sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju.

"Mini Verstappen-Piquet na poti. Najin mali čudež naju ne bi mogel bolj razveseliti," je zapisal športnik, njegova izbranka pa je dodala: "Ne morem opisati, kako srečna sva. Hvala za vsa prijazna sporočila. Razumem, kako so te napovedi lahko izziv za tiste, ki hrepenijo po otroku. Čeprav so takšne novice pogosto vesel dogodek, lahko pri tistih, ki se s tem spopadajo, vzbudijo tudi občutke žalosti, frustracije ali hrepenenja. Če si to ti, ti pošiljam vso svojo ljubezen, svoje najgloblje objeme in čarobnost."