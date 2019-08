Svetovno znana glasbenica nastopila v kreaciji hrvaškega oblikovalca

28-letna britanska glasbenica albanskih korenin Rita Oraje nedavno nastopila v hrvaškem Zadru, kjer pa ji, po poročanju hrvaških medijev, kljub svetovni prepoznavnosti in številnih nastopih v ZDA, ni uspelo napolniti dvorane Krešimir Čolić. Kot predskupina sta nastopili domačinki, Franka Batelić in Domenica, za celoten dogodek pa naj bi organizatorji odšteli približno 450.000 evrov. Ora naj bi za svoj nastop zahtevala plačilo v višini približno 200.000 evrov. Potem ko je prispela v Zadar, je na svojem Instagramu delila serijo fotografij, na katerih je pozirala v zapeljivi črni oblekici in poleg zapisala: ''Se vidimo nocoj, Hrvaška!''