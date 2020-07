Sveže fotografije ob rojstnem dnevu: Princ George je dopolnil sedem let

Kate Middleton, cambriška vojvodinja, se je že večkrat dokazala kot odlična fotografinja, in kot je čez leta postala tradicija, za vsak rojstni dan naredi nove portrete svojih otrok. To je storila tudi tokrat. Najstarejši sin Kate in princa Williama, princ George, je namreč dopolnil sedem let.

Britanski dvor je objavil dve novi fotografiji: na prvi se George s širokim nasmehom nastavlja fotografskemu objektivu, na drugi pa ga je Kate ujela med uživanjem v naravi. George, ki na novih fotografijah razkriva zobe in simpatični razmik med prvima dvema zoboma, je vedno bolj podoben svojemu očetu.

"Vojvoda in vojvodinja sta presrečna, da lahko dan pred jutrišnjim sedmim rojstnim dnem delita dve novi fotografiji princa Georgea," so z dvora sporočili v uradni izjavi.