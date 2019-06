Sveže ločena Ivana Trump: Želim biti svobodna

Ivana Trump se je leta 2007 poročila z več kot dvajset let mlajšim Rossanom Rubicondijem , s katerim sta bila že pred poroko šest let v razmerju. Uradno naj bi se ločila že leta 2009 in se nato ponovno zapletla v afero, tokrat pa naj bi se dokončno razšla. Kljub razhodu, sta še vseeno ostala v prijateljskih odnosih.

Ivana je imela tudi manjšo vlogo v filmu z naslovom Klub vražjih babnic,kjer je skozi svojo vlogoz enim stavkom dala vedeti, da je zelo bogata in si lahko privošči prestižni življenjski slog. V intervjuju je ponosno povedala: "Ponovno sem samska in končno imam svobodo, da lahko delam, kar sama hočem in si lahko privoščim razkošen življenjski slog."

Po poročanju tujih medijev je odnos med Ivano in Rossanom 'tekel' v napačno smer. Rossano veliko časa preživi v Italiji, Ivanka pa v New Yorku, Miamiju in St. Tropezu. Odnos na dolge razdalje se ni obnesel. "Poročiš se, ker si želiš družino. Imam tri otroke in vnuke," je rekla in dodala:"Želim biti svobodna in iti tja, kjer hočem in to kadarkoli. Vedno sem si želela biti svobodna ženska in ne potrebujem moškega, ki bi me podpiral."

Ivana je bila sicer zDonaldom Trumpom poročena med letoma 1977 in 1992. V zakonu so se jima rodili Donald Trump Jr., Ivanka Trump in Eric Trump.