Sveže ločeno hrvaško pevko ujeli med poljubljanjem s sanjskim Šimetom

Pri sosedih te dni odmeva zaradi eksplicitnih fotografij, ki so ujele priljubljeno hrvaško zvezdnico Majo Šuput in sanjskega moškega Šimeta Eleza v intimnem trenutku na premcu jahte v bližini otoka Brač. 44-letno pevko vidimo v strastnem objemu osemnajst let mlajšega Šimeta. V kopalkah ležita na soncu, se ljubkujeta in eden drugemu izkazujeta nežnosti, s čimer sta pritegnila veliko pozornost javnosti - o njiju danes poroča večina hrvaških portalov.

Bralka portala 24sata je za medij povedala: "Ležala sta in uživala na soncu. Maja je ležala na njem, poljubljala sta se in se crkljala, ne meneč se za radovedne poglede. V nekem trenutku je vstala, šla po sadje in se vrnila s skodelico, ki jo je skrbno prinesla Šimetu." Prej so par opazili tudi v Splitu, kjer se je vkrcal na zasebno jahto, tam pa naj bi ju opazil drug mimoidoči in povedal za medij: "Mi smo bili na rivi. Onadva sta se pripravljala na odhod proti Braču. Šime se je skušal skriti, a mu ni uspelo, medtem ko Maja čustev ni skrivala. Celo spraševala sta, kakšna je sezona."