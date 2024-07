Sveže poročena Diletta Leotta in Loris Karius uživata na luksuzni jahti

Diletta Leotta in Loris Karius , sveže poročena zakonca, uživata zakonsko življenje. A čeprav sta si večno zvestobo obljubila pred manj kot mesecem dni in bi številni pričakovali, da sta trenutno sama ali pa zgolj v družbi skoraj leto dni stare hčerke, na medenih tednih, temu ni tako.

Zaljubljenca sta si namreč privoščila skupne počitnice s prijatelji. Družbo so opazili v bližini italijanskega otoka Vulcano, fotografi pa so dokumentirali dogajanje na veliki luksuzni jahti. Poleg lepe 32-letnice in leto dni mlajšega nemškega nogometaša se je na jahti zabavala tudi švicarska voditeljica in nekdanja žena Erosa Ramazzottija, Michelle Hunziker.