Sveže poročena Dua Lipa delila nove poročne fotografije

Kot so kmalu po poroki poročali tuji mediji, sta se Dua Lipa in Callum Turner poročila na intimnem civilnem obredu v znameniti londonski poročni dvorani Old Marylebone Town Hall, kjer so bili prisotni le najožji družinski člani in prijatelji. Na treh od štirih fotografij, ki jih je zvezdnica sedaj delila na družbenem omrežju, je skupaj z možem, na eni pa pozira sama, v ospredju pa je njen poročni šopek z belo-rumenimi cvetlicami.

29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.