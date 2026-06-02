Sveže poročena Dua Lipa delila nove poročne fotografije

London, 02. 06. 2026 17.04 pred eno minuto 1 min branja 0

K.Z.
Dua Lipa

Priljubljena pevka Dua Lipa je nedavno stopila pred oltar in večno zvestobo obljubila igralcu Callumu Turnerju. Zvezdnica je sedaj na družbenem omrežju svoje sledilce razveselila z novimi poročnimi fotografijami, ob njih pa pripisala datum poroke, ki je 31. maj.

Kot so kmalu po poroki poročali tuji mediji, sta se Dua Lipa in Callum Turner poročila na intimnem civilnem obredu v znameniti londonski poročni dvorani Old Marylebone Town Hall, kjer so bili prisotni le najožji družinski člani in prijatelji. Na treh od štirih fotografij, ki jih je zvezdnica sedaj delila na družbenem omrežju, je skupaj z možem, na eni pa pozira sama, v ospredju pa je njen poročni šopek z belo-rumenimi cvetlicami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.

Po poročanju britanskih medijev gre za uradni civilni obred pred precej bolj razkošnim večdnevnim praznovanjem, ki naj bi ga prihodnji teden pripravila na Siciliji. Med povabljenimi naj bi bili številni znani obrazi iz sveta glasbe in filma, med drugim pevki Charli XCX in Tove Lo. Britanski mediji celo ugibajo, da bi lahko na slavju nastopil tudi Elton John, s katerim je Dua Lipa leta 2021 posnela uspešnico Cold Heart.

