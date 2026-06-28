Sveže samska Ariana Grande na kosilu z bivšim

Glasbenica in igralka Ariana Grande , ki se trenutno mudi na turneji po Severni Ameriki, si je v Teksasu, natančneje v mestu Austin, privoščila kosilo z bivšim partnerjem Rickyjem Alvarezom . Zvezdnica in plesalec ter fotograf sta bila skupaj pred desetletjem, in sicer med letoma 2015 in 2016.

Kot je razvidno iz fotografij, ki krožijo po družbenih omrežjih, je Grande za skupno kosilo nosila črno majico s potiskom svoje turneje Eternal Sunshine, medtem ko je Alvarez, ki je sedel nasproti nje, nosil majico skupine Elysia, v kateri je pokazal svoje tetovaže. Pevka je bila po besedah lastnika restavracije zelo družabna in prijazna tako do osebja kot do gostov. 33-letnica je posnela kar nekaj sebkov z oboževalci, ki so kasneje fotografije objavili na spletu.

Druženje med nekdanjima partnerjema se je zgodilo v dneh, ko je Grande na koncertu spremenila del besedila ene od pesmi, ki se navezujejo na Alvareza. Namesto da bi pri pesmi Thank U, Next dejala: "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, sedaj jih poslušam in se smejim," je zapela: "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, še vedno me podpira".