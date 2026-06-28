Sveže samska Ariana Grande na kosilu z bivšim

Glasbenica in igralka Ariana Grande, ki se trenutno mudi na turneji po Severni Ameriki, si je v Teksasu, natančneje v mestu Austin, privoščila kosilo z bivšim partnerjem Rickyjem Alvarezom. Zvezdnica in plesalec ter fotograf sta bila skupaj pred desetletjem, in sicer med letoma 2015 in 2016.
Kot je razvidno iz fotografij, ki krožijo po družbenih omrežjih, je Grande za skupno kosilo nosila črno majico s potiskom svoje turneje Eternal Sunshine, medtem ko je Alvarez, ki je sedel nasproti nje, nosil majico skupine Elysia, v kateri je pokazal svoje tetovaže. Pevka je bila po besedah lastnika restavracije zelo družabna in prijazna tako do osebja kot do gostov. 33-letnica je posnela kar nekaj sebkov z oboževalci, ki so kasneje fotografije objavili na spletu.
Druženje med nekdanjima partnerjema se je zgodilo v dneh, ko je Grande na koncertu spremenila del besedila ene od pesmi, ki se navezujejo na Alvareza. Namesto da bi pri pesmi Thank U, Next dejala: "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, sedaj jih poslušam in se smejim," je zapela: "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, še vedno me podpira".
Spomnimo, Ariana se je po skoraj treh letih zveze razšla z igralcem Ethanom Slaterjem, s katerim sta skupaj zaigrala v uspešnici Žlehtnoba in nadaljevanju Žlehtnoba: Za vedno. Novico o razhodu sta prva objavila revija People in portal TMZ, ki sta se sklicevala na zanesljiv vir blizu nekdanjega para.
Po njihovih navedbah naj bi se par razšel že pred nekaj meseci, razhod pa naj bi bil sporazumen. Še več, zvezdnika ostajata v prijateljskih odnosih. "Razhod ni bil odločitev, ki sta jo sprejela zlahka, ampak sta spoznala, da jima bolj ustreza prijateljski kot romantični odnos," je povedal vir.
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