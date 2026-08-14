Sveže samska Maja Šuput navdušila s fotografijami v kopalkah

Sveže samska hrvaška pevka Maja Šuput, ki se je nedavno razšla z nekdanjim Sanjskim moškim Hrvaške Šimom Elezem, je navdušila s fotografijami v kopalkah. Pevka je s sledilci na Instagramu delila galerijo fotografij v belih kopalkah in pripisala, da si pridno polni baterije za prihajajoče koncerte.

Pevka je pred dnevi pritegnila pozornost tudi z objavo fotografije, na kateri je neznancu sedela v naročju. "Ne gre za mojega novega moškega," je dala jasno vedeti za Net.hr in pojasnila, da je šlo za njenega frizerja ter da fotografije ne bi objavila, če bi šlo za njenega novega izbranca.