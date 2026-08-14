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Sveže samska Maja Šuput navdušila s fotografijami v kopalkah

Ugljan, 14. 08. 2026 20.56 pred 5 urami 1 min branja 7

Avtor:
E.M.
Maja Šuput

Hrvaška pevka Maja Šuput svoje baterije za prihajajoče nastope polni na otoku Ugljan. S svojimi sledilci na Instagramu je delila galerijo fotografij, na katerih je pozirala v belih kopalkah in navdušila. Hrvatica je medije v zadnjem obdobju polnila predvsem s svojo burno zvezo z nekdanjim Sanjskim moškim Hrvaške.

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Sveže samska hrvaška pevka Maja Šuput, ki se je nedavno razšla z nekdanjim Sanjskim moškim Hrvaške Šimom Elezem, je navdušila s fotografijami v kopalkah. Pevka je s sledilci na Instagramu delila galerijo fotografij v belih kopalkah in pripisala, da si pridno polni baterije za prihajajoče koncerte.

Pevka je pred dnevi pritegnila pozornost tudi z objavo fotografije, na kateri je neznancu sedela v naročju. "Ne gre za mojega novega moškega," je dala jasno vedeti za Net.hr in pojasnila, da je šlo za njenega frizerja ter da fotografije ne bi objavila, če bi šlo za njenega novega izbranca.

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KOMENTARJI7

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Hihitalec
14. 08. 2026 21.52
Sam da zagledam članek o tebi Maja, sem najsrečnejši
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+1
1 0
Minifa
14. 08. 2026 21.46
Če greste čez spodnji DUPLEK najdete saj 20 in več lepših..Izgleda da se slabo prodaja, ne gre v promet..Naša kunkubina je zasedla zadnji vagon na zadnjem cugu..
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+3
3 0
2fast4
14. 08. 2026 21.26
horor
Odgovori
+3
3 0
periot22
14. 08. 2026 21.26
Ceno je pa pozabila obesit na sebe!
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
14. 08. 2026 21.18
Plastik fantastik.
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+5
6 1
odkrito in resnično
14. 08. 2026 21.15
Tolk kot pa zadnje tedne in mesece pišete o njej, zgleda tako, kot da ni nobene druge lepše ženske. Moja ima pri 56 letih takšno postavo, da se tale skrije. In tudi v kopalkah tangicah je neskončno privlačna.
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+6
6 0
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