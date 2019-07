Sveže samska pevka: 'Shawn je Camilo objemal kot nor'

Mlada glasbenika, Shawn Mendes in Camila Cabello, sta skupaj preživela nekaj dni v Los Angelesu. Paparaci so ju videli na zvezdniških zabavah in na dopoldanskem sprehodu po mestu. Oboževalci so nad slikami navdušeni, ampak, ali je to res začetek nove zvezdniške ljubezenske zgodbe?

Camila Cabello in Shawn Mendes sta, sodeč po skupnih fotografijah, končno v romantičnem razmerju. Glasbenika, ki sta skupaj posnela pesem Señorita, so paparaci skupaj zasledili v Los Angelesu. Postala sta nerazdružljiva: Camila naj bi prišla podpret Mendesa med njegovim nastopom in skupaj sta se pojavila na več zvezdniških zabavah. Mendesa so oboževalci vprašali, ali sta s Camilo par, glasbenik je na vprašanje odgovoril s kretnjo.

Na spletu so zaokrožile tudi fotografije, ki dokazujejo, da sta nadarjena glasbenika več kot prijatelja. Eden od mimoidočih je povedal: "Shawn se je smejal in jo objemal kot nor, Camila pa ni mogla odmakniti rok od simpatičnega pevca."So med njima res prisotna ljubezenska čustva?

Sta Shawn Mendes in Camila Cabelo res postala par? FOTO: Profimedia

Mlada glasbenika, ki sta dobra prijatelja že od nekdaj Camila in Shawn sta se spoznala pred petimi leti, ko sta začela svojo pot v glasbenem svetu. Na sceni sta se pojavila kot 20-letni pop pevec in 22-letna solo pevka, potem ko je zapustila svojo pevsko dekliško skupino Fifth Harmony. Ko sta se spoznala, je bila Camila v razmerju zAustinom Mahonejem, a glasbenika sta kljub temu takoj spletla močno prijateljsko vez. Ko sta spremljala Mahoneja na turneji, je Camila v smehu povedala:"Ko smo bili na turneji, sem bila v razmerju z Austinom, Shawn pa je bil zelo osamljen." Za piko na i je še dodala: "Ja, Shawn je bil sigurno ljubosumen in ni prišel na oder, ker je bil preveč razburjen." Camila je o Mendesu ponovno spregovorila leta 2018 v intervjuju za Variety: "Ko sva bila skupaj na turneji, ga nisem nikoli zares videla. Ponavadi je šel takoj v svojo sobo in vadil kitaro, potem je šel na oder in nazaj k svoji kitari." Občudovanja nad mladim glasbenikom ni mogla prikriti: "Je najbolj predan človek, kar jih poznam."

Glasbenika sta skupaj nastopila v romantičnih prizorih v videospotu za skupno pesem Señorita. FOTO: Profimedia

Po skupnem singlu Señorita sta njune prve vtise drug o drugem delila v intervjuju za Magazine V. "Spomnim se, da sem se hotela družiti s tabo, ampak si vedno vadil kitaro," je potarnala Camila, Shawn pa ji je odgovoril:"Ja, to sem jaz. Z nikomer nisem govoril. Ti si bila edina, ki je govorila z mano." Shawn je priznal, da je sprva mislil, da ima Camila preveč energije. "Ko sem bil v svoji sobi in sem pogledal skozi okno, si bila vedno tam. Ali si se vozila s skuterjem ali pa si skakala, vedno si počela nekaj norega. Na tvojem mestu bi raje zaprl okno in šel spat." Od prve skupne turneje sta svoje prijateljstvo še bolj utrdila. Leta 2015 sta oboževalce presenetila s prvo skupno pesmijoI Know What You Did Last Summer. Po lansiranju novega singla sta se skupaj pojavila v šovu Jamesa Cordena, ki ju je vprašal, ali sta postala par. Glasbenika sta v en glas odgovorila, da se med njima nič ne dogaja, James pa jima ni verjel:"Ne verjamem, da nikoli nista bila skupaj."Mendes je smeje odgovoril: "Vsakič, ko sem se poskušal približati, me je odrinila stran." Camila se ni strinjala in zatrdila, da je Shawn tisti, ki jo vidi samo kot prijateljico.

Paparazzi so mlada glasbenika opazili na ulicah Los Angelesa. FOTO: Profimedia