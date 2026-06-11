Sveže samski Šime Elez znova zapeljuje na morskih valovih

Potem ko se je končala ljubezenska zgodba z Majo Šuput, je Šime Elez na svojem profilu na Instagramu razkril, kako preživlja samske dni. Nekdanji sanjski moški Hrvaške se uči kajtanja, ki zahteva veliko fizične moči in usklajenosti.

Šime Elez je sodeloval v četrti sezoni oddaje Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Splitčan je na družbenih omrežjih objavil video, v katerem je dokumentiral svoje prve korake v tem vodnem športu. V posnetku je prikazal celoten proces učenja, od začetnih teoretičnih navodil na suhem, priprave zahtevne opreme, do tistih ključnih trenutkov, ko je prvič stopil na desko v morju. Vse aktivnosti so potekale pod vodstvom inštruktorja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kako si krajša čas, zdaj ko ni več v zvezi, je namreč zanimalo njegove sledilce in oboževalce, kar je Šime dal jasno vedeti z opisom ob posnetku. "Glede na to, da so bili rezultati ankete jasni kot beli dan, je tukaj povzetek mojih aktivnosti preteklih nekaj tednov. Nov hobi že skoraj obvladam, to na posnetku je le začetek," je zapisal in se obenem zahvalil svojemu inštruktorju, ki ga je po samo treh vadbah že uspel postaviti na desko. Kot je še zapisal, mu je uspelo narediti nekaj metrov, a tega ni uspel posneti. "Kdor še razmišlja; poskusi ali ne poskusi ... kar pogumno," pa je še spodbudil svoje sledilce.