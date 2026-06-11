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Sveže samski Šime Elez znova zapeljuje na morskih valovih

Split, 11. 06. 2026 11.53 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
šime elez

Šime Elez po razhodu z Majo Šuput nima časa za objokovanje zveze. Nekdanji sanjski moški Hrvaške ima namreč nov hobi, s katerim znova zapeljuje dekleta. Splitčan se uči kajtanja, pri čemer mu pomaga inštruktor, navdušeni športnik pa pri tem brez težav sleče tudi majico in pokaže svoje natrenirano telo.

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Potem ko se je končala ljubezenska zgodba z Majo Šuput, je Šime Elez na svojem profilu na Instagramu razkril, kako preživlja samske dni. Nekdanji sanjski moški Hrvaške se uči kajtanja, ki zahteva veliko fizične moči in usklajenosti.

Šime Elez je sodeloval v četrti sezoni oddaje Sanjski moški Hrvaške.
Šime Elez je sodeloval v četrti sezoni oddaje Sanjski moški Hrvaške.
FOTO: VOYO

Splitčan je na družbenih omrežjih objavil video, v katerem je dokumentiral svoje prve korake v tem vodnem športu. V posnetku je prikazal celoten proces učenja, od začetnih teoretičnih navodil na suhem, priprave zahtevne opreme, do tistih ključnih trenutkov, ko je prvič stopil na desko v morju. Vse aktivnosti so potekale pod vodstvom inštruktorja.

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Kako si krajša čas, zdaj ko ni več v zvezi, je namreč zanimalo njegove sledilce in oboževalce, kar je Šime dal jasno vedeti z opisom ob posnetku. "Glede na to, da so bili rezultati ankete jasni kot beli dan, je tukaj povzetek mojih aktivnosti preteklih nekaj tednov. Nov hobi že skoraj obvladam, to na posnetku je le začetek," je zapisal in se obenem zahvalil svojemu inštruktorju, ki ga je po samo treh vadbah že uspel postaviti na desko. Kot je še zapisal, mu je uspelo narediti nekaj metrov, a tega ni uspel posneti. "Kdor še razmišlja; poskusi ali ne poskusi ... kar pogumno," pa je še spodbudil svoje sledilce.

Preberi še Šime Elez o koncu zveze z Majo Šuput: Razhod je najina stvar

27-letnik je v zadnjih mesecih največ pozornosti javnosti pritegnil zaradi zveze s hrvaško pevko. S 46-letnico sta uživala v luksuznih potovanjih, številnih kulinaričnih dobrotah in adrenalinskih doživetjih. A če sta še pred mesecem dni zatrjevala, da njuna zveza zaradi skoraj 20-letne razlike v letih ni vprašljiva, sta pred kratkim razkrila, da sta se razšla. Novico je delila Maja, Šime pa je za hrvaške medije komentiral le, da je razhod njuna zasebna stvar in da bo tako tudi ostalo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI1

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YouRangMyLord
11. 06. 2026 12.09
ta bo vedno galebček...
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