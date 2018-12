Sveže samsko Cardi B osvajal starostnik v domu

Nova gostja avto karaok (Carpool Karaoke) Jamesa Cordena je bila razvpita raperka Cardi B, ki se je zaradi varanja odrekla možu Offsetu, ki si jo zdaj obupano želi prodobiti nazaj. Cardi sicer ne vozi, je pa prisedla h Cordenu, ki jo je zapeljal naokoli, obiskala pa sta tudi dom za ostarele v Culver Cityju.

In čeprav so ljudje tam pol stoletja starejši od nje, se je tako našel junak, ki je z njo zaplesal ob njeni pesmi I Like It. Gospod Gunter jo je takoj vprašal, če je samska, in dejal, da je zelo vesel, da jo je srečal. Cardi se je dejansko malce zmedla in odgovorila z "da, seveda". Kar je bil sicer eden bolj smešnih trenutkov njene epizode.

26-letnica je sicer pred tem zavrnila Offsetovo moledovanje, ko jo je med njenim koncertom presenetil na odru, ji prinesel rože in torto ter jo prosil, naj ga vzame nazaj. Zanimivo pri njej je, da ima kar nekaj luksuznih avtomobilov, nima pa vozniškega izpita. James jo je sicer skušal naučiti, a se je takoj zaletela v njegovega belega terenca.

Avto karaoke (v angleščini) si lahko ogledate v posnetku!