Sveže zaročena Heidi in Tom se nista pustila motiti

Heidi KluminTom Kaulitzkar žarita od sreče in zaljubljenosti. Slavni parček,ki se je zaročil med božičnimi prazniki, je pred fotografskimi objektivi na rdeči preprogi kar žarel od sreče.

45-letna Heidi je za to gala prireditev izbrala čudovito črno obleko, na kateri so bile našite pisane cvetlice. Obleka je delo filipinsko-ameriške modne oblikovalke Monique Lhuillier, ki je znana predvsem po poročnih oblekah. Bo Heidi za svojo poroko izbrala prav njeno kreacijo? Medtem pa je Heidin 16 let mlajši zaročenec Tom, kitarist skupine Tokio Hotel, izbral klasično moško obleko in belo srajco, elegantni videz pa je dopolnil z metuljčkom.