Švicarji so izglasovali: 40 milijonov evrov za naslednika Nema

Volivci v Baslu so glasovali za to, da mesto nameni skoraj 40 milijonov evrov za financiranje 69. izvedbe glasbenega dogodka maja prihodnje leto, kar pomeni, da bo tekmovanje potekalo z vsem običajnim bliščem in pompom, poročajo tuje tiskovne agencije. Med glasovi volivcev po pošti, ki običajno predstavljajo okoli 90 odstotkov oddanih glasov, jih je 66,4 odstotka glasovalo za to, da mesto najame 40 milijonov evrov vredno posojilo, kažejo začasni izidi. Končni izid referenduma naj bi bil znan danes popoldne.

Sredstva bodo med drugim namenjena financiranju izdatkov za spremljevalni program tekmovanja, pa tudi za nastanitev in širitev lokalnega javnega prometa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Švica si je gostovanje tekmovanja prislužila po tem, ko je letos v Malmöju na Švedskem zmagala nebinarna oseba Nemo s pesmijo The Code, gostila pa ga bo že tretjič. Za referendum o tem vprašanju se je zavzemala majhna desna krščanska stranka Zvezna demokratična unija Švice, ki je uspela zbrati dovolj podpisov za izvedbo glasovanja.

Švicarji so sicer danes na referendumih odločali tudi o drugih lokalnih in nacionalnih vprašanjih, od širitve avtocest do predlogov o financiranju zdravstvenega varstva ter o predlogih na področju najemniške zakonodaje.

Volivci v Zürichu so denimo glasovali o tem, ali bodo mestu dovolili uporabo t. i. zvezdice glede spola v uradnih objavah. Zvezdico so uvedli v nemškem jeziku, v katerem so nekateri samostalniki, predvsem tisti, ki označujejo osebe, določeni po spolu. Z uporabo zvezdice pa so naredili te besede bolj spolno vključujoče.