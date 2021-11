Svojcem žrtvam helikopterske nesreče, v kateri je umrl Bryant, milijonska odškodnina

Poleg Bryanta so v helikopterski nesreči umrli še njegova 13-letna hčerka Gianna in sedem drugih oseb.

Edini, ki so lahko posneli fotografije prizorišča nesreče, so bili preiskovalci nacionalnega inštituta za varnost prometa in mrliški oglednik. Nato so se v javnosti pojavile fotografije, ki so jih posneli namestniki šerifa in gasilci, ter jih delili z drugimi prek družbenih omrežij.

S poravnavo, ki jo bo sicer moral potrditi še sodnik, naj bi 1,25 milijona dolarjev (1,1 milijona evrov) dobil Matthew Mauser, čigar žena Christina je 26. januarja 2020 bila med potniki v helikopterju, ki je strmoglavilo. Še 1,25 milijona dolarjev naj bi prejela J.J. in Alexis Altobelli, katerih mati, oče in sestra so umrli v nesreči. Družini Mauser in Altobelli sta v svojih tožbah trdili, da so namestniki in gasilci kršili njihovo zasebnost in ustavne pravice, ko so posneli in delili slike posmrtnih ostankov njihovih najdražjih. Okrožje Los Angeles se sooča še s tožbo Christopherja Chesterja, katerega žena in 13-letna hči Payton sta prav tako podlegli posledicam nesreče.

Odvetniki okrožja so skušali dobiti dovoljenje, da Vanesse Bryant opravi psihiatrični pregled. Z utemeljitvijo, da ne more doživljati čustvene stiske, ker fotografije mesta nesreče niso bile javno objavljene in jih nikoli ni videla.

Zvezni sodnik je v ponedeljek razsodil da ji ni treba opraviti psihiatričnega pregleda. Glede na pismo okrožnega svetovalca naj bi 2,5 milijona dolarjev (približno 2,2 milijona evra) v poravnavi vzeli iz proračuna policijskega oddelka v okrožju zvezne države Los Angeles in gasilskega oddelka v okrožju Los Angeles.

Bryant je bil eden najboljših košarkarjev v zgodovini, v dveh desetletjih je z ekipo Los Angeles Lakers med drugim petkrat postal prvak lige NBA, osvojil je dve zlati olimpijski medalji z ekipo ZDA leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu.