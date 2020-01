Miley Cyrus in Cody Simpson

Miley Cyrus je oktobra po dvotedenski ekspresni romanci z manekenko Kaitlynn Carter (romanca je sledila ločitvi od igralca Liama Hemswortha), šla v novo ljubezensko razmerje z glasbenikom Codyjem Simpsonom. Novica, da je zvezdnica našla novega moškega, je prišla v javnost po zaslugi posnetka Cyrusove in avstralskega pevca, ki sta ob čakanju na hrano v restavraciji poljubljala, nato pa sta svoje razmerje obeležila tudi na Instagramu.

Zaljubljenca sta skupaj preživela tudi zimske praznike in v novoletnem voščilu je 22-letni Cody zapisal, kako močno ljubi 27-letno ameriško pevko: "Svoje dekle ljubim tako zelo, da bi lahko napisal 20 knjig," je bil poetičen na Instagramu.

Pevka se zadnje čase sicer sooča z očitki, da prehitro menja partnerje, a zvezdnica se je ostro odzvala na to: "Navaditi se boste morali na to, da hodim na zmenke in iščem življenjskega partnerja," je zapisala v svojo obrambo.

Pevka je bila namreč pred tem 10 let v razmerju z avstralskim igralcem Liamom Hemsworthom, s katerim se je celo poročila, a jeseni je udarila novica, da se par ločuje. Fotografi so jo že v času ločitve ujeli z manekenko Kaitlynn Carter, po ekspresni romanci pa je prišel v njeno življenje Cody, s katerim sta bila sicer prijatelja več let, očitno pa je zdaj preskočila ljubezenska iskrica.