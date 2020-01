YouTuberje prosi, naj se prenehajo izdajati zanjo: Name mečete slabo luč

Svoje prošnje, naj prenehajo, je zapisala kar na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.). "Prosim, prenehajte s tem s***jem. Ni varno za vas in zlobno do drugih, ki me ne poznajo in tako name mečete slabo luč," je zapisala ob fotografiji ene ene od imitatork.

Na spletu se je v zadnjem času znašlo kar nekaj posnetkov, na katerih so različne ženske oblečene podobno kot glasbenica Billie Eilish . Na sebi imajo prevelike puloverje, ohlapne hlače in celo lase pobarvane enako kot ona – pri glavi zelene, konice pa črne barve. Na posnetkih tako izvajajo potegavščine na mimoidočih, kar pa je pevko močno zmotilo.

Obregnila se je tudi v oblačila, ki jih je imela na sebi ena od žensk. "Nespoštljivo pa je tudi to, da se pretvarjate, da sem jaz in nosite tole," je bila ostra zaradi visokih nogavic.

YouTuber, ki ga je Billie javno izpostavila preko Instagram zgodbe, Jordan Matter, pa se je na njene prošnje že odzval. Pojasnil je, da je bil njegov namen posneti akrobacije, ki jih je izvajala akrobatka oblečena kot Eilishova in s tem pevke ni želel užaliti. "Zbral sem množico in akrobatka, ki se je izdajala za Billie, je naredila visoko salto nazaj, zaradi česar je bilo jasno, da ni Billie. Absolutno nisem imel namena biti nespoštljiv do Billie. Sem njen velik oboževalec," je med drugim zapisal Matter in dodal: "Mislil sem, da je to popolnoma neškodljivo, saj se na nobeni točki videa ne pretvarjamo, da je akrobatka v resnici Billie." Na koncu pa je še povedal, da je glasbenico tudi kontaktiral in se ji opravičil.