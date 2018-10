'Svoje seksualnosti se ne bi smele sramovati'

46-letna Gwyneth Paltrow se je 29. septembra poročila s scenaristom Bradom Falchukom, pred tem pa je bila trinajst let poročena z glasbenikom Chrisom Martinom. V zakonu s slednjim je dvakrat postala mama in sicer 14-letni Apple Blythe Alison Martin ter 12-letnemu Mosesu Bruceu Anthonyju Martinu. Oba otroka sta začela hoditi po materinih stopinjah, saj sta že zaigrala v nekaterih manjših filmskih vlogah.

Paltrowa, ki se je leta 2016 ločila od Chrisa, je kmalu obelodanila novo razmerje s Falchukom. Zvezdnica, ki ji zakonsko življenje ni tuje, se je letos poročila v precej intimnem vzdušju ob prisotnosti zgolj najbližjih prijateljev in družinskih članov. Poroka je potekala v kraju Hamptons – zvestobo in ljubezen sta si prisegla na zasebni posesti njunega prijatelja in enega izmed povabljencev, Jerryja Seinfelda.

Zvezdnica, ki se je vedno ponašala z žarečim videzom, je po skoku v zakonski jarem videti bolje kot kdajkoli. Pristala je tudi na prvi digitalni naslovnici revije Glamour, s katero je po poroki opravila intervju, v katerem se je razgovorila tudi o tem, kakšno je njeno zakonsko življenje in v kolikšni meri je prav njen soprog zaslužen za to, da v zadnjem času preprosto sije: ''No, zasluge za mojo srečo je potrebno pripisati mojemu soprogu. Neverjeten je! Sem resnično srečna in čutim močno hvaležnost ...''