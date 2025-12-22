Svojega brata se je bala od malih nog

Smrt slavnih staršev, Roba Reinerja in Michele Singer Reiner , ki naj bi jo domnevno povzročil njun lastni sin Nick Reiner, je pretresla ne le Hollywood, ampak tudi širšo javnost. Toda za sijočo fasado slavne družine se je skrivala globoka in dolgoletna drama.

Hči pokojnih zakoncev Romy Reiner naj bi že od malih nog živela v strahu pred svojim starejšim bratom. "Zdi se, kot da se Romy Nicka boji že od otroštva," je za Daily Mail Sunday povedal vir. "Že pred njegovo odvisnostjo od drog so bili njegovi izbruhi strašljivi, videti je bilo, kot da so se kar nenadoma pojavili. Poskušala se mu je čim bolj izogibati, vendar ni bilo lahko."

27-letnica menda prav tako ni bila pristaš tega, da bi pet let starejši sorojenec živel v hiši za goste svojih staršev. "Ni ji bila všeč niti ideja, da bi živel čez cesto od nje," je trdil vir in pojasnil, da tudi sama živi zelo blizu doma svojih staršev. "Vendar je vedela, da so mu ponudili dom, da bi ga lahko pozorno spremljali in mu dali streho nad glavo," je dodal vir.

"Romy je bila velikokrat jezna na Nicka in seveda jo je to precej zbližalo z Jakeom." Po navedbah vira naj bi najstarejši sin igralca in režiserja, 34-letni Jake, čutil podobno do Nicka.