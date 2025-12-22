Naslovnica
Svojega brata se je bala od malih nog

Los Angeles, 22. 12. 2025 12.11 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Nick Reiner

Tragična smrt Roba in Michele Reiner je osvetlila temno plat družine Reiner. Viri poročajo, da je hči Romy že od otroštva čutila strah pred bratom Nickom, ki je imel zgodovino nasilnih dejanj in se je leta boril z odvisnostjo od prepovedanih substanc. Kljub strahu sta sorojenca bratu večkrat poskušala pomagati in mu stala ob strani.

Smrt slavnih staršev, Roba Reinerja in Michele Singer Reiner, ki naj bi jo domnevno povzročil njun lastni sin Nick Reiner, je pretresla ne le Hollywood, ampak tudi širšo javnost. Toda za sijočo fasado slavne družine se je skrivala globoka in dolgoletna drama.

Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner
Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner
FOTO: Profimedia

Hči pokojnih zakoncev Romy Reiner naj bi že od malih nog živela v strahu pred svojim starejšim bratom. "Zdi se, kot da se Romy Nicka boji že od otroštva," je za Daily Mail Sunday povedal vir. "Že pred njegovo odvisnostjo od drog so bili njegovi izbruhi strašljivi, videti je bilo, kot da so se kar nenadoma pojavili. Poskušala se mu je čim bolj izogibati, vendar ni bilo lahko."

Preberi še Je bil Nick Reiner pred umori diagnosticiran s shizofrenijo?

27-letnica menda prav tako ni bila pristaš tega, da bi pet let starejši sorojenec živel v hiši za goste svojih staršev. "Ni ji bila všeč niti ideja, da bi živel čez cesto od nje," je trdil vir in pojasnil, da tudi sama živi zelo blizu doma svojih staršev. "Vendar je vedela, da so mu ponudili dom, da bi ga lahko pozorno spremljali in mu dali streho nad glavo," je dodal vir.

"Romy je bila velikokrat jezna na Nicka in seveda jo je to precej zbližalo z Jakeom." Po navedbah vira naj bi najstarejši sin igralca in režiserja, 34-letni Jake, čutil podobno do Nicka.

Romy Reiner in Jake Reiner
Romy Reiner in Jake Reiner
FOTO: Profimedia

Čeprav se je domnevno bala Nicka, je Romy poskušala bratu pomagati na vse mogoče načine. "Vsakič, ko so bili njeni starši videti preobremenjeni ali so prosili za pomoč, sta bila Romy in Jake tam za Nicka. Nikakor ni bilo popolno, a Nicka se ni nikoli odpovedala," je dodal vir za omenjeni medij.

Preberi še Umora staršev Roba in Michele obtožen sin Nick

Nicka, ki ima za seboj zgodovino nasilnih dejanj in zlorabe substanc, so aretirali 14. decembra, pred sodišče pa bo priveden v začetku prihodnjega meseca.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rob Reiner Nick Reiner Romy Reiner družinska tragedija režiser

