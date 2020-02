Svoji noseči ženi ob rojstnem dnevu: Življenje je boljše s tabo

Mnogi oboževalci so pod fotografijo igralki čestitali, nekateri pa so izkoristili priložnost in zvezdnika prosili, naj komentirata novico o nosečnosti. Zaljubljenca namreč še vedno nista zanikali ali potrdila navedb tujih medijev, ki pravijo, da pričakujeta prvega otroka.

"Parček želi stvari ohraniti zase, ampak njuni prijatelji in družina so zelo veseli za njiju," je povedal vir za Just Jared. Njuna predstavnika za javnost nista želela komentirati zasebnega življenja svojih strank. Zaljubljenca sta se poročila maja lani v Las Vegasu in nato še mesec dni kasneje v Franciji.