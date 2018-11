Svojo fantovščino izkoristil za poslovno priložnost

Nobena skrivnost ni, da dekliščine in fantovščine veljajo za tisto 'zadnjo', najbolj divjo, 'samsko zabavo' pred skokom v zakonski jarem. Da so tovrstne zabave pogosto pospremljene tudi z večjimi količinami alkohola, pa je nekako samoumevno. 26-letni Nick Jonas, znan kot pevec, igralec in tekstopisec, se je pred časom odločil vkorakati v zakonski jarem z deset let starejšo igralko indijskih korenin Priyanko Chopro. Zvezdnik je svoje proslavljanje ob slovesu od samskega stanu obeležil s svojimi brati Joejem, Kevinom in Franklinom ter Pryankinim bratom Siddhartom, fantje pa so praznovali na luksuzni jahti. Tam se je bodoči ženin, ki je v kolesje šovbiznisa vpet že več kot 13 let, odločil za potezo, ki mu je ob zabavi prinesla tudi nekaj dodatnega denarja. Na palubi je namreč v stilu privlačnega mornarja promoviral znamko alkoholne pijače in ob fotografijo, ki jo je delil na svojem Instagramu, zapisal: ''Fantovščina se je uradno pričela, ljudje @elit_vodka ...'' S to objavo je promoviral vodko znamke Elit med svojih več kot 17 milijonov sledilcev, kar je v njegovo skupno ocenjeno premoženje, ki znaša več kot 22 milijonov evrov, zagotovo nakapljalo nekaj dodatnega denarja. Za 0,7 litra omenjena znamke vodke je v povprečju treba odšteti dobrih 45 evrov.