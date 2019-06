Svojo ljubezen vse bolj izkazujeta v javnosti

Odkar sta lepa Rusinja Irina Baeva in zvezdnik mehiških telenovel Gabriel Soto javno naznanila, da sta par, sta bila tarči zlobnih jezikov. Čeprav je že kazalo, da se bosta morala v javnosti zadrževati pri izkazovanju ljubezni, pa sta glede tega vse bolj odprta.

Gabriel Soto inIrina Baeva, zvezdnika mehiške telenoveleIn prišla je ljubezen (Vino el amor), ki jo lahko spremljate tudi na POP TV, končno lahko uživata v svoji ljubezni, ki jo vse bolj razkazujeta tudi v javnosti. Spomnimo, da se njuna zveza ni začela najbolj obetavno. Potem ko je mehiška zvezdnica Geraldine Bazán, ki je bila več let v zvezi z igralcemGabrielom Sotom, spregovorila o moževi nezvestobi, sta se Gabriel in njegova Irina za kratek čas celo umaknila z družbenih omrežij. A svojih čustev se ne sramujeta in jih ob vsaki priložnosti zdaj tudi rada pokažeta.

Zaljubljenca z javnostjo vse bolj delita skupne trenutke. FOTO: Instagram

26-letna Irina je do svojega izbranca zelo pozorna in ga zasipa z majhnimi pozornostmi. Pred kratkim se je udeležila premiere njegove gledališke predstave ''La Homofobia'', ki jo je spremljala iz prve vrste. Po koncu je prišla na oder, mu čestitala za uspešen nastop in mu poklonila velik cvetlični aranžma. 44-letnik je bil nad njeno gesto seveda navdušen.

44-letni igralec in 18 let mlajša Irina sta bila pred dnevi gosta oddaje ''100 mexicanos dijieron'', kjer sta si javno izkazala čustva. Kamere so celo ujele njun poljub, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Irina je Gabrielu pot prekrižala leta 2016, ko sta več mesecev snemala telenovelo In prišla je ljubezen (Vino El Amor). Ali je že takrat preskočila med njima iskrica ljubezni, lahko le ugibamo.

Irina in Gabriel blestita v vlogi ljubezenskega para v telenoveli In prišla je ljubezen, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 14.30 na POP TV.