Svojo punčko Barbie dobila znanstvenica, ki je razvijala cepivo proti covidu-19

Šest žensk, ki delajo v zdravstvu, je dobilo punčke Barbie, ki so jih oblikovali po njihovi podobi. Te se bodo tako pridružile zvezdnicam, kot so Beyonce, Marilyn Monroe in Eleanor Roosevelt. S punčkami želijo spodbuditi deklice, da bodo že v mladih letih začele razmišljati o karieri in se zavedale, da so lahko tudi ženske uspešne kot znanstvenice.

Podjetje, ki izdeluje punčke Barbie, bo predstavilo novo linijo, ki bo posvečena 'vzornicam'. Izdelali bodo šest punčk, ki bodo predstavljale ženske, ki so igrale pomembno vlogo v zdravstvu. Svojo punčko bo dobila tudi 59-letna profesorica na univerzi v Oxfordu, Sarah Gilbert, ki je pomagala razviti cepivo proti covidu-19. icon-expand Sarah Gilbert FOTO: Profimedia Gilbertova, ki je sodelovala pri razvoju cepiva, ki sta ga skupaj razvila univerza v Oxfordu in podjetje AstraZeneca, bo dobila punčko z dolgimi kostanjevimi lasmi in črnimi okvirji očal, nosi pa belo bluzo in modri hlačni kostim. "Čudno je, da bodo naredili punčko po moji podobi," je dejala Gilbertova. "Upam, da bo to spodbudilo dekleta, da bodo začela razmišljati o karieri v znanosti. Želim si, da bi ta punčka deklicam pokazala, da obstajajo poklici, kot je raziskovalec cepiv," je še povedala. icon-expand punčke Barbie FOTO: Profimedia Med ženskami, ki bodo dobile svojo punčko, so še medicinska sestra Amy O’Sullivan, ki je prva negovala pacienta s covidom-19 v newyorški bolnišnici Wycoff Hospital, zdravnica Audrey Cruz iz Las Vegasa, ki se je borila proti diskriminaciji, psihiatrinja Chika Stacy Oriuwa iz Toronta, ki se je borila s sistemskim rasizmom v zdravstvu in biomedicinska raziskovalka Jaqueline Goes de Jesus, ki je v Braziliji vodila sekvenciranje genoma brazilske variante covida-19. Šesta punčka bo predstavljala avstralsko zdravnico Kirby White, ki je razvila posebno pralno medicinsko haljo, ki so jo nosili zdravniki, ki so obravnavali paciente s covidom. Gilbertova bo celotni izkupiček od prodaje punčk namenila v dobrodelne namene, izbrala pa je organizacijo WISE, ki podpira ženske v znanosti in inženirstvu. "Barbie je prepoznala trud vseh, ki so se v prvih vrstah borili v pandemiji," je dejala Lisa McKnight iz podjetja, ki izdeluje punčke. "Naslednje generacije, ki se bodo igrale s punčkami Barbie, želimo spodbuditi, da se bodo zgledovale po teh izjemnih ženskah, hkrati pa upamo, da bodo otroci v igri z njimi ustvarjali svoje zgodbe z junakinjami," je še povedala McKnightova.