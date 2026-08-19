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Svojo zvezdo na pločniku slavnih dobila prva afriška glasbenica

Los Angeles, 19. 08. 2026 08.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Angelique Kidjo

Večkratno dobitnico nagrade grammy Angelique Kidjo so v torek počastili z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. V Beninu rojena umetnica, ki jo je revija Time označila za vodilno afriško divo, je s tem postala tudi prva afriška glasbenica ter prva temnopolta Afričanka, ki je prejela to priznanje.

Angelique Kidjo je na sceni že več kot štiri desetletja, zdaj pa jo je doletela posebna čast, da je kot prva afriška glasbenica dobila svojo zvezdo na pločniku slavnih. "Njena izjemna umetniška nadarjenost in svetovni vpliv sta navdihnila občinstvo različnih generacij in celin," je v sporočilu za javnost zapisala producentka prireditve Ana Martinez.

Z zvezdo na slavnem pločniku so hoteli nagraditi njen prispevek k glasbi in kulturi po svetu. 66-letno glasbenico sta na torkovi slovesnosti spremljala tudi ameriški igralec Willem Dafoe ter glasbeni producent Harvey Mason.

Poleg glasbenice sta bila med drugim tudi igralec Willem Dafoe ter glasbeni producent Harvey Mason.
Poleg glasbenice sta bila med drugim tudi igralec Willem Dafoe ter glasbeni producent Harvey Mason.
FOTO: Profimedia

Beninska glasbenica, igralka in aktivistka, ki je v svoji karieri sodelovala tudi z umetniki, kot so Alicia Keys, John Legend in Philip Glass, je prepričana, da je njena zvezda le ena od mnogih, ki jih bodo Afričani še dobili."Morda sem prva afriška pevka z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, a sem prepričana, da ne zadnja," je za tuje medije povedala ob lanski napovedi podelitve hollywoodske zvezde. "Sledile bodo številne druge in to mi polni srce z veseljem," je še dejala.

Angelique Kidjo zvezda pločnik slavnih glasba čast

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