Svojo zvezdo na pločniku slavnih dobila prva afriška glasbenica

Angelique Kidjo je na sceni že več kot štiri desetletja, zdaj pa jo je doletela posebna čast, da je kot prva afriška glasbenica dobila svojo zvezdo na pločniku slavnih. "Njena izjemna umetniška nadarjenost in svetovni vpliv sta navdihnila občinstvo različnih generacij in celin," je v sporočilu za javnost zapisala producentka prireditve Ana Martinez .

Beninska glasbenica, igralka in aktivistka, ki je v svoji karieri sodelovala tudi z umetniki, kot so Alicia Keys, John Legend in Philip Glass, je prepričana, da je njena zvezda le ena od mnogih, ki jih bodo Afričani še dobili."Morda sem prva afriška pevka z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, a sem prepričana, da ne zadnja," je za tuje medije povedala ob lanski napovedi podelitve hollywoodske zvezde. "Sledile bodo številne druge in to mi polni srce z veseljem," je še dejala.