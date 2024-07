Sydney Sweeney deležna kritik zaradi provokativnega poziranja

OGLAS

Sydney Sweeney javnost ne pozna le po njenem igralskem talentu, ki ga je dokazala z vlogo v priljubljeni seriji Evforija in številnih drugih filmih, temveč tudi po svoji lepoti. Zaradi njene postave in bujnega oprsja so jo številni oboževalci celo oklicali za seks simbol in na prvi pogled ni videti, da bi zvezdnico to motilo.

Igralka namreč izredno rada in ponosno pokaže svoje oblike, na številnih fotografijah, ki jih objavlja na družbenih omrežjih pa tudi precej provokativno pozira. Nedavno je tako delila 'sebek' iz ogledala, za katerega je pozirala zgolj v kratkem krilu in topu brez naramnic ter tako ponosno pokazala svoje prsi. "Ne delam 'selfijev' pred ogledalom, a ko jih delam, so kaotični," je zapisala ob tem.

Prav z zadnjo objavo pa je močno razjezila svoje sledilce. No, ne čisto vseh, saj je več kot 4,5 milijona sledilcev navdušenje nad njenimi fotografijami izrazilo z všečkom, a v komentarjih so se našli tudi takšni, ki so jo kritizirali. 26-letnica je namreč že večkrat javno poudarila, da ji ni všeč, da so mnogi osredotočeni zgolj na njeno telo. In prav to je bila izjava, ki sledilce ni pustila ravnodušne.

"In potem se čudi, zakaj jo vsi seksualizirajo", "Zdi se mi, da vse to počne namenoma, pretirava. Kar se prodaja, je dobro zanjo ... Me prav zanima, kako prenaša to čustveno", "In potem ne razume, zakaj so večinoma moški njeni oboževalci" je mogoče prebrati med komentarji, ki so kritizirali njene objave.