Sydney Sweeney dopustuje v Mehiki: ples na obali, kajtanje in dobre prsi

Sydney Sweeney si je vzela nekaj prostih dni in odpotovala v Mehiko. Trenutno ena najbolj priljubljenih igralk pa dopusta ni izkoristila zgolj za poležavanje na plaži, temveč se je odločila, da ga bo preživela aktivno. Kaj vse lahko počneš v Mehiki, česa se je lotila sama in kako uživa na dopustu, je seveda ujela v objektiv in utrinke delila z oboževalci na družbenih omrežjih.

OGLAS

Sydney Sweeney je trenutno ena najbolj priljubljenih, posledično tudi najbolj zaposlenih igralk, zato si je po številnih premierah v preteklih mesecih vzela nekaj prostih dni in odpotovala v Mehiko. Zvezdnica pa tam ni le poležavala na plaži, saj si je želela omenjeno destinacijo izkoristiti na najboljši možen način. Vse, kar počne na počitnicah, zato tudi redno dokumentira in deli s svojimi oboževalci.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadnjih nekaj objav, s katerimi je razveselila svoje sledilce, vključuje galerije fotografij njenih pustolovščin. Sprva se je preizkusila v kajtanju. Delila je fotografije iz čolna, nekaj vragolij na vodnem skuterju in poskus kajtanja, ki pa se je žal izjalovil. Kasneje ji je očitno uspelo, saj ji gre na enem od posnetkov, ki so ga posneli njeni prijatelji, prav dobro. "Žal nisem mogla priti, imela sem sestanek odbora," je v šaljivem tonu zapisala ob galerijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dan kasneje je zvezdnica objavila še nekaj morskih spominov, in sicer, kako v čolnu pozira s psom, posnetek plesa na obali ob sončnem zahodu, nekaj skupinskih fotografij in zabavnih utrinkov s prijatelji. "Dobri časi in črte od sonca," je zapisala ob galerijo, v kateri se je skrivala tudi objava, s katero je še posebej poskrbela za pozornost javnosti. "Oprostite, ker imam dobre prsi," se je glasil napis na njeni majici. Večina njenih oboževalcev se s temi besedami zagotovo strinja, igralka pa je na svoje obline očitno več kot ponosna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še ena galerija fotografij iz njenega potovanja je spet nekoliko bolj v provokativnem slogu. Sydney na njej pozira v jeepu, oblečena pa je v zgornji del kopalk, jeans jakno in kratke jeans hlače. Še posebej je zabavna prva fotografija, na kateri praktično visi iz avta navzdol. "Visim na Havajih," je zapisala ob tem in tako kot z mnogimi objavami prej spet požela navdušenje oboževalcev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

26-letnica je dan, preden je delila fotografije s potovanj, sledilce razveselila s poziranjem v piratski opravi. Po fotografijah sodeč, se je udeležila tematske zabave, pozirala kot gusarka na ladji in pela na karaokah. Oboževalci so bili nad njeno objavo navdušeni in so v komentarjih takoj namignili na to, da bi bila primerna za nov film Pirati s Karibov.