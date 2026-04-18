Sydney Sweeney in Scooter Braun potrdila razmerje

Trenutno ena najbolj vročih igralk na sceni in glasbeni mogotec sta javno potrdila svojo ljubezen. Sydney Sweeney in Scooter Braun sta na Instagramu delila skupno fotografijo in s tem svetu sporočila, da sta v zvezi. Da sta zvezdnika zaljubljena, se je sicer govorilo že nekaj mesecev, a oboževalci so vztrajno čakali na dan, ko bosta tudi sama javnosti priznala, da sta več kot le prijatelja.

Zvezdnica je pred dnevi delila fotografijo, na kateri jo nekdanji menedžer Justina Bieberja zaljubljeno objema, ona pa se simpatično nasmiha v kamero. Fotografijo, ki je nastala na premieri serije Evforija in jo je prvi objavil glasbenik Eddy Chen, je nato v svojem Instagram Storyju delil tudi Braun in s tem potrdil, da sta zaljubljena. "Srečna baraba," je pripisal šaljivo.

Priljubljena igralka, ki je trenutno v središču pozornosti predvsem zaradi vročih prizorov v seriji Evforija, in glasbeni producent sta se spoznala na poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. O njunem domnevnem razmerju se je začelo govoriti že lani jeseni, ko so ju fotografi opazili pri izhodu iz umetniške galerije, kjer se nista skrivala pred radovednimi pogledi in sta se držala za roke. Novembra so ju ujeli tudi med poljubljanjem pred eno od telovadnic v Los Angelesu, pred kratkim pa sta bila opažena na premieri nove sezone priljubljene serije, ko sta se poljubila pred vstopom v dvorano.