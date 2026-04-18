Tuja scena

Sydney Sweeney in Scooter Braun potrdila razmerje

Los Angeles, 18. 04. 2026 14.16

Avtor:
K.A.
sydney sweeney, scooter braun

Zdaj je uradno – Sydney Sweeney in Scooter Braun sta z objavo skupne fotografije na družbenih omrežjih potrdila, da sta par. O razmerju igralke in glasbenega mogotca se v javnosti ugiba že nekaj mesecev, a kot je danes v navadi za zvezdnike, je njuno razmerje postalo javno šele zdaj, ko sta objavila skupno fotografijo. Zaljubljenca očitno veliko časa preživita skupaj.

Trenutno ena najbolj vročih igralk na sceni in glasbeni mogotec sta javno potrdila svojo ljubezen. Sydney Sweeney in Scooter Braun sta na Instagramu delila skupno fotografijo in s tem svetu sporočila, da sta v zvezi. Da sta zvezdnika zaljubljena, se je sicer govorilo že nekaj mesecev, a oboževalci so vztrajno čakali na dan, ko bosta tudi sama javnosti priznala, da sta več kot le prijatelja.

Sydney in Scooter sta zaljubljena že več mesecev.
FOTO: Instagram

Zvezdnica je pred dnevi delila fotografijo, na kateri jo nekdanji menedžer Justina Bieberja zaljubljeno objema, ona pa se simpatično nasmiha v kamero. Fotografijo, ki je nastala na premieri serije Evforija in jo je prvi objavil glasbenik Eddy Chen, je nato v svojem Instagram Storyju delil tudi Braun in s tem potrdil, da sta zaljubljena. "Srečna baraba," je pripisal šaljivo.

Priljubljena igralka, ki je trenutno v središču pozornosti predvsem zaradi vročih prizorov v seriji Evforija, in glasbeni producent sta se spoznala na poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. O njunem domnevnem razmerju se je začelo govoriti že lani jeseni, ko so ju fotografi opazili pri izhodu iz umetniške galerije, kjer se nista skrivala pred radovednimi pogledi in sta se držala za roke. Novembra so ju ujeli tudi med poljubljanjem pred eno od telovadnic v Los Angelesu, pred kratkim pa sta bila opažena na premieri nove sezone priljubljene serije, ko sta se poljubila pred vstopom v dvorano.

Za zvezdnika to razmerje predstavlja novo poglavje po težkih obdobjih v preteklosti. Braun je bil v zakonu z aktivistko Yael Cohen sedem let in ima iz prejšnjega razmerja hčerko, Sydney pa je marca 2025 prav tako po sedmih letih zveze razdrla zaroko s svojim takratnim partnerjem Jonathanom Davinom.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
