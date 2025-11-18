Sydney Sweeney in Scooter Braun ujeta med poljubom

Sydney Sweeney in Scooter Braun zveze ne skrivata več. Igralko in nekdanjega menedžerja Justina Bieberja so fotografi ujeli v objektive med strastnim poljubom, ki sta si ga delila pred eno od losangeleških telovadnic. Kot pišejo ameriški mediji, naj bi zvezdniški par zaključil vadbo, ob odhodu domov pa sta obstala na ulici in se poljubljala.
28-letnica je nosila daljši pulover sive barve in trendovske gležnjarje, obraz pa je zakrila s črnimi sončnimi očali. V rokah je držala črno torbico. Njen spremljevalec pa je oblekel zelene kratke hlače, sivo majico in črn jopič. Obute je imel bele športne copate, na glavi pa je nosil zeleno kapo s ščitnikom.
V javnost je aprila prišla novica, da je igralka po sedmih letih zveze in zaroki z Jonathanom Davinom znova samska. Takrat so ameriški mediji namigovali, da je razlog za njun razhod njen soigralec Glen Powell, s katerim naj bi se zaljubila med snemanjem filma Samo ne ti, a zvezdnika zveze nista nikoli potrdila. Igralka je dva meseca pozneje priznala, da obožuje samsko življenje, a samska je bila le kratek čas.
