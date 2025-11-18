Sydney Sweeney in Scooter Braun ujeta med poljubom

Igralka Sydney Sweeney nič več ne uživa samskega življenja. Zvezdnica filma Samo ne ti in serije Evforija se od nedavnega sestaja z glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom, fotografi pa so par ujeli med poljubljanjem pred eno od telovadnic v Los Angelesu. 28-letnica in 44-letnik sta po treningu obstala na ulici, kjer nista skrivala naklonjenosti drug do drugega.

Sydney Sweeney in Scooter Braun zveze ne skrivata več. Igralko in nekdanjega menedžerja Justina Bieberja so fotografi ujeli v objektive med strastnim poljubom, ki sta si ga delila pred eno od losangeleških telovadnic. Kot pišejo ameriški mediji, naj bi zvezdniški par zaključil vadbo, ob odhodu domov pa sta obstala na ulici in se poljubljala.

Sydney Sweeney in Scooter Braun sta se poljubljala pred telovadnico v Los Angelesu.

28-letnica je nosila daljši pulover sive barve in trendovske gležnjarje, obraz pa je zakrila s črnimi sončnimi očali. V rokah je držala črno torbico. Njen spremljevalec pa je oblekel zelene kratke hlače, sivo majico in črn jopič. Obute je imel bele športne copate, na glavi pa je nosil zeleno kapo s ščitnikom.

Sydney Sweeney in Scooter Braun