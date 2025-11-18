Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sydney Sweeney in Scooter Braun ujeta med poljubom

Los Angeles, 18. 11. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
8

Igralka Sydney Sweeney nič več ne uživa samskega življenja. Zvezdnica filma Samo ne ti in serije Evforija se od nedavnega sestaja z glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom, fotografi pa so par ujeli med poljubljanjem pred eno od telovadnic v Los Angelesu. 28-letnica in 44-letnik sta po treningu obstala na ulici, kjer nista skrivala naklonjenosti drug do drugega.

Sydney Sweeney in Scooter Braun zveze ne skrivata več. Igralko in nekdanjega menedžerja Justina Bieberja so fotografi ujeli v objektive med strastnim poljubom, ki sta si ga delila pred eno od losangeleških telovadnic. Kot pišejo ameriški mediji, naj bi zvezdniški par zaključil vadbo, ob odhodu domov pa sta obstala na ulici in se poljubljala.

Sydney Sweeney in Scooter Braun sta se poljubljala pred telovadnico v Los Angelesu.
Sydney Sweeney in Scooter Braun sta se poljubljala pred telovadnico v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

28-letnica je nosila daljši pulover sive barve in trendovske gležnjarje, obraz pa je zakrila s črnimi sončnimi očali. V rokah je držala črno torbico. Njen spremljevalec pa je oblekel zelene kratke hlače, sivo majico in črn jopič. Obute je imel bele športne copate, na glavi pa je nosil zeleno kapo s ščitnikom.

Sydney Sweeney in Scooter Braun
Sydney Sweeney in Scooter Braun FOTO: Profimedia

V javnost je aprila prišla novica, da je igralka po sedmih letih zveze in zaroki z Jonathanom Davinom znova samska. Takrat so ameriški mediji namigovali, da je razlog za njun razhod njen soigralec Glen Powell, s katerim naj bi se zaljubila med snemanjem filma Samo ne ti, a zvezdnika zveze nista nikoli potrdila. Igralka je dva meseca pozneje priznala, da obožuje samsko življenje, a samska je bila le kratek čas.

sydney sweeney scooter braun poljub zveza
Naslednji članek

Oboževalci zaskrbljeni za preveč vitko Ariano Grande: Ubogo dekle!

Naslednji članek

Se je Knox Jolie-Pitt z novo frizuro poklonil slavni mami Angelini?

SORODNI ČLANKI

Sydney Sweeney je morala na hitro izgubiti skoraj 15 kilogramov

Nova romanca? Sveže samska Orlando in Sydney opažena skupaj

Sydney Sweeney končno priznala: Obožujem samsko življenje

Zakrinkana Sydney Sweeney po domnevnem razhodu na kosilu z zaročencem

Konec ljubezni: Sydney Sweeney po sedmih letih znova samska

Sydney Sweeney preklicala poroko, a z zaročencem naj še ne bi obupala nad zvezo

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 13.50
mislim pustite žensko naj živi svoje življenje ... Pač ne prva ne zadnja, ki je bila "ujeta" med poljubom
ODGOVORI
0 0
Lens
18. 11. 2025 13.41
Ujeta? Super prevod.
ODGOVORI
0 0
StarWars
18. 11. 2025 13.36
Tolk je anti.
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
18. 11. 2025 13.30
Starček za njo.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
18. 11. 2025 13.20
+1
Zakaj me varaš Sidnej?
ODGOVORI
2 1
Ol77
18. 11. 2025 11.40
+3
kero bedno zivljenje živijo te zvezdniki..jaooo
ODGOVORI
4 1
GMajky
18. 11. 2025 13.57
a si fous kaj ne?!?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330